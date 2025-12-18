強化救人也自救！　南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

▲台南市消防局於新化訓練中心辦理為期3天的RIC種子教官進階訓練，強化消防人員火場自救與互救能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防人員經常必須深入高溫、濃煙、視線不良且結構不穩的火場環境，救人之際也時刻面臨自身風險，為強化消防人員在極端情境下的自救與互救能力，台南市消防局延續2024年緊急救援小組（RIC）訓練成果，於12月16日至18日，在新化訓練中心辦理為期3天的「RIC種子教官進階訓練」，全面提升火場救援安全。

消防局指出，一旦消防人員在火場中發生迷航、受困或失聯，除了自身具備自救技能外，緊急救援小組能否迅速介入，往往攸關生死。此次進階訓練課程，特別融入「侷限空間救援」、「南西救援」、「丹佛救援」及「梯上救援」等4項高風險、高難度技術，透過實務操作與情境模擬，強化教官層級的戰術判斷與救援能力，為第一線同仁打造更堅實的安全後盾。

市長黃偉哲表示，隨著災害型態日益多元、建築結構愈趨複雜，消防救災面臨的挑戰早已不同以往，唯有透過持續且扎實的專業訓練，才能在災害發生時從容應對。他期盼消防局藉由RIC進階訓練，全面提升救災安全與整體救援量能，持續守護市民生命財產安全。

消防局長楊宗林則指出，消防同仁在家庭中多半肩負重要經濟支柱角色，卻必須長期進出高風險火場，自身安全不容忽視，而快速救援隊正是保護同仁生命的「最後一道防線」。他強調，落實RIC訓練不僅是專業要求，更是對每一位消防人員與其家庭的責任承諾。