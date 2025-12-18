　
地方 地方焦點

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

▲南消後甲分隊救護人員接獲急產通報後到場評估，發現胎頭已露出，立即依流程現場接生。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消後甲分隊救護人員接獲急產通報後到場評估，發現胎頭已露出，立即依流程現場接生。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市消防局18日上午7時31分接獲通報，永康區一名孕婦出現急產情形，消防局立即派遣第七大隊後甲分隊救護車趕赴現場，救護人員到場後發現，孕婦自凌晨3時即出現腹部陣痛，仍於早上7時將孩子送往幼兒園，約7時30分陣痛加劇，由園方協助撥打119求助，救護人員到場發現急產來不及到醫院，馬上現場接生母子均安。

救護人員到場評估後發現產道已有胎頭露出，研判無法立即送醫，必須現場接生，隨即依照急產處置流程分工合作，準備無菌生產包，並於擔架床上進行接生。由於孕婦已是第五胎，生產過程相當順利，從擺位至新生兒產出時間不超過1分鐘。

消防局指出，生產過程中救護人員持續安撫孕婦情緒並監測生命徵象，新生兒順產，無臍帶纏繞情形，出生後立即啼哭。救護人員隨即進行新生兒PAT（小兒評估三角：外觀、呼吸、循環）評估，並依指引完成臍帶夾固定、清除口鼻分泌物、擦拭及保暖等處置，隨後將新生兒交由母親懷抱照護，並立即送往永康奇美醫院。
救護車送醫途中持續監測母嬰狀況，抵達醫院後順利與醫師、護理師交接，母子均安。

第七大隊大隊長石家源提醒，孕婦於懷孕後期若出現破水、規則性陣痛或身體不適等狀況，應及早前往醫院待產，以降低突發生產風險，若遇緊急情形，請保持冷靜並立即撥打119，由專業救護人員即時協助。

消防局長楊宗林表示，消防救護人員除肩負救災任務外，也需隨時應對各類突發救護案件，針對到院前急產接生等高風險情境，消防局持續強化教育訓練與實務演練，確保救護品質與市民生命安全。

12/16 全台詐欺最新數據

