500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

▲不只打球，更學會堅持，偏鄉學校排球隊迎來最溫暖後盾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣偏鄉體育資源有限，孩子追逐運動夢想往往得承受更高風險與壓力。為守護排球小將訓練安全，蔡岳儒議員透過北港高中校友牽線，串聯五家企業捐贈市值逾30萬元排球專用護具，今（18）日在北辰國小完成捐贈，為偏鄉排球發展注入穩定而實際的支持力量。

此次捐贈的護具包含輕質排球護膝、針織防撞護膝、一般護膝、護肘與臂套等，合計約500件，提供北辰國小、建國國中與北港高中排球隊學生在高強度訓練與賽事中更完善的防護。捐贈儀式現場，孩子們一邊試戴護具、一邊交流訓練心得，神情專注而興奮，對未來賽事多了一份安心與期待。

蔡岳儒議員表示，儘管身處偏鄉，孩子們對排球的熱愛與投入，絲毫不亞於城市的學生。排球隊不僅是鍛鍊體能與球技的場域，更是孩子們學習紀律、培養團隊精神、建立自信的重要依靠。長期以來，許多教師與教練在課後與假日默默付出、不計回報，陪伴孩子們一步步成長，只希望為他們的未來多開一扇門。

北辰國小校長鍾志清指出，偏鄉學校在人力與經費上長期吃緊，運動訓練更需要外界挹注。這批護具不僅降低受傷風險，也讓孩子感受到被社會看見與支持，是一種實質而溫柔的鼓勵。建國國中主任黃基津則從運動科學角度說明，完善護具能有效減少膝、肘等高負荷部位的慢性傷害，對正值成長期的學生尤其重要，這份捐贈同時是對孩子努力的肯定。

北港高中校長江耀淇表示，許多偏鄉孩子因排球找到自信與人生方向，企業與社會的長期支持，是他們能持續站上球場的重要後盾。蔡岳儒議員也分享，排球隊不只是訓練體能的場域，更是孩子學習紀律、合作與承擔的教室，許多教師與教練在課後、假日默默陪伴，只希望替孩子多打開一扇通往未來的門。

本次捐贈由宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION、廣泰投資控股股份有限公司共同完成，已是連續第五年投入偏鄉排球護具支持。蔡岳儒也轉達企業心意，未來將依三校選手實際需求，協助量身製作更合適的護具，讓關懷更精準落實到每一位努力訓練的孩子身上，期盼號召更多社會力量，讓偏鄉孩子的運動夢想不再孤單。