國道3號4車連環撞！混凝土車變換車道釀禍　1人送醫

▲18日晚間國道3號北上發生4車擦撞意外，過程一名駕駛受傷送醫。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

國道3號北向18公里南港福德段，18日晚間6時18分許發生一起4車連環交通事故。一輛混凝土預拌車於變換車道時不慎擦撞外側車道小客車，導致後方車輛連續追撞，事故共造成1人受傷送醫，所幸傷勢並無大礙。

國道警察局第九大隊指出，初步調查顯示，當時由翁男（35歲）駕駛的混凝土預拌車變換車道時，擦撞外側車道由曾男（41歲）駕駛的自小客車，曾男車輛失控打轉後，又碰撞由林男（37歲）駕駛的自小客車，隨後再遭吳男（53歲）駕駛的自小貨車追撞，釀成4車追撞事故。

警方表示，事故造成小貨車乘客呂姓男子受傷，但無明顯外傷，已由救護車送往木柵萬芳醫院檢查治療；事故相關駕駛經酒測，酒測值均為零。詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步釐清。

國道警方呼籲，駕駛人於行車途中變換車道時，務必留意周遭車流狀況，保持安全車距與間隔，若不慎發生事故，可撥打110或1968請求協助，並務必注意自身安全，避免發生二次事故。

