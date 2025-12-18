77歲婦暴衝「夾殺母子」！補教師傷重亡...檢裁定10萬交保

記者陳宏瑞、閔文昱／高雄報導

高雄市三民區今（18日）上午發生一起死亡車禍，一名77歲潘姓婦人駕車疑似失控暴衝，撞上騎機車雙載上學的母子，造成在補習班任教的丁姓女子傷重不治、兒子受傷送醫。潘婦案發後被依過失致死罪嫌移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，諭令以10萬元交保。

這起事故發生在今天上午9時44分，潘姓婦人當時從屏東潮州北上，開車載友人前往三鳳中街採買食材。根據監視器畫面，潘婦原本在路邊停車，疑似倒車未果，車輛突然逆向加速暴衝，先撞上對向車道的機車母子，再推撞路旁轎車，母子被夾在車輛之間，場面相當驚悚。

▲77歲婦開車暴衝逆向連撞，造成騎機車的母子1死1傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方指出，肇事後潘婦酒測值為0，初步研判肇因為未依規定駛入來車道，詳細責任仍待後續事故鑑定。潘婦供稱，當時準備路邊停車，後方有貨車要卸貨，她一時緊張誤踩油門才釀成大禍，強調「真的不是故意的，這輩子第一次發生事故」，後續賠償事宜將交由保險公司處理。

▲潘女撞死補教師後聲稱「不是故意的」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，死者丁女在補習班任教，當天上午騎機車載著20多歲的兒子前往學校，卻不幸遇上死劫。丁女送醫後宣告不治，兒子則意識清楚、身體多處受傷仍在治療中。檢方下午進行相驗，丁女丈夫與受傷兒子一同到場，父子相互攙扶、神情哀痛，畫面令人鼻酸。

潘婦在案發後被帶往派出所製作筆錄並移送偵辦，面對媒體詢問是否知道撞死騎士，全程低頭不語。目擊者則直言，當時聽到巨大撞擊聲，看到車輛突然暴衝，「頭暈就不該開車」，痛批肇事理由難以接受，呼籲相關單位應正視高齡駕駛風險。

▼兒跛腳扶父悲認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）