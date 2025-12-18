　
地方 地方焦點

台南運動中心數量六都墊底　陳以信：我當市長每年完工一座

▲陳以信公布第39項政見，提出「每年完工一座國民運動中心」政策，力拚追趕六都運動場館量能。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳以信公布第39項政見，提出「每年完工一座國民運動中心」政策，力拚追趕六都運動場館量能。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，18日公布第39項政見，聚焦公共運動設施建設，他指出，台南運動中心數量在六都中墊底，為縮短差距，他提出「每年完工一座國民運動中心」的政策目標，盼以穩定建設節奏，擴充各生活圈運動資源，讓市民就近運動、提升城市健康力。

陳以信表示，台南目前已啟用的國民運動中心以永華國民運動中心為代表，深受市民喜愛，他本人也曾使用該中心游泳池，認為設施及使用體驗良好。雖然安南、新營、永康等地的「全民運動館」正陸續規劃或施工，但整體場館量能仍明顯落後其他五都，若不加速追趕，差距只會持續擴大。

根據統計，其他五都運動中心數量分別為台北12座、新北16座、台中11座、高雄9座、桃園7座，台南即便以「一年完工一座」的速度建設，也需要多年時間才能追上六都中段班。「現在不追趕，十年後台南恐怕仍會墊底。」陳以信說。

他強調，運動中心不只是運動場館，更是社區公共生活重要節點，可承載運動社群訓練、親子課程、社區活動、長者體適能，以及小型賽事舉辦功能，對提升居民健康及地方活力具有重要意義。

陳以信指出，若當選市長，將採「滾動式管線管理」推動運動中心建設，同步推進選址、設計、招標與施工，確保台南每年都有一座運動中心完工，讓更多市民能在住家附近便利運動，打造更健康、宜居的台南。

12/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

