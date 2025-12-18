三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

記者許力方／新北報導

新北市三重區日前發生一起惡意虐狗肇逃事件，駕駛踩油門二度輾壓流浪狗，殘忍過程被後方行車紀錄器錄下曝光網路，引發社會譁然。新北市動保處與警方火速介入調查，確認傷犬尚無大礙，並循線查獲肇事駕駛，認定他涉過失傷害動物及未即時救助，最高將裁罰新台幣17萬5000元，飼主也另有責任，依法可裁1.5萬元。

違規迴轉加速輾壓後逃逸 行車紀錄器曝光引爆公憤

事發於16日清晨6時許，行車紀錄器畫面顯示，一輛黑色MiniCooper違規於路口迴轉時，前方已有一隻小黑狗停留路中，後方車輛不斷鳴喇叭示警，肇事駕駛但仍踩油門加速前行，導致小黑狗先被前輪撞擊捲入車底，又遭後輪二度輾過。

畫面中，車輛因撞擊明顯震動，駕駛卻未停車查看，直接駛離現場。小黑狗倒臥路口片刻後，才勉強起身，一跛一跛離開，相關影片被民眾上傳至Threads後，引來大量網友批評行徑殘忍。

▲男子踩油門2度輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

「沒看到狗」肇事駕駛曾回現場找狗

新北動保處指出，在三重警方協助下，查獲肇事車號及駕駛人資料，駕駛人表示當下忙著處理事情，「沒注意到車下有狗」，知道壓到東西，但迴轉後並沒看到受傷的狗，當天事發後也有再去現場找，也沒看到狗。肇事駕駛表示願意負擔動物醫療費用，因他已違反新北市動物保護自治條例，動保處將分別處3萬至10萬元罰鍰、1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰，合併最高可處17.5萬元罰鍰。

飼主沒管控狗狗也違法 最高開罰1.5萬

動保處接獲通報，當時第一時間立即派員至現場巡找犬隻，整天尋覓終於在附近廠區找到傷狗，發現傷狗是廠家飼養，經檢視犬隻狗走路尚無礙外觀有皮肉傷，仍要求飼主應盡速送醫檢查避免有內出血或其他傷害，飼主部分也已違反動保法，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。