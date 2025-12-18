　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

記者許力方／新北報導

新北市三重區日前發生一起惡意虐狗肇逃事件，駕駛踩油門二度輾壓流浪狗，殘忍過程被後方行車紀錄器錄下曝光網路，引發社會譁然。新北市動保處與警方火速介入調查，確認傷犬尚無大礙，並循線查獲肇事駕駛，認定他涉過失傷害動物及未即時救助，最高將裁罰新台幣17萬5000元，飼主也另有責任，依法可裁1.5萬元。

違規迴轉加速輾壓後逃逸　行車紀錄器曝光引爆公憤
事發於16日清晨6時許，行車紀錄器畫面顯示，一輛黑色MiniCooper違規於路口迴轉時，前方已有一隻小黑狗停留路中，後方車輛不斷鳴喇叭示警，肇事駕駛但仍踩油門加速前行，導致小黑狗先被前輪撞擊捲入車底，又遭後輪二度輾過。

畫面中，車輛因撞擊明顯震動，駕駛卻未停車查看，直接駛離現場。小黑狗倒臥路口片刻後，才勉強起身，一跛一跛離開，相關影片被民眾上傳至Threads後，引來大量網友批評行徑殘忍。

▲▼新北轎車輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

▲▼新北轎車輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

▲男子踩油門2度輾過狗狗。（圖／翻攝Threads）

「沒看到狗」肇事駕駛曾回現場找狗
新北動保處指出，在三重警方協助下，查獲肇事車號及駕駛人資料，駕駛人表示當下忙著處理事情，「沒注意到車下有狗」，知道壓到東西，但迴轉後並沒看到受傷的狗，當天事發後也有再去現場找，也沒看到狗。肇事駕駛表示願意負擔動物醫療費用，因他已違反新北市動物保護自治條例，動保處將分別處3萬至10萬元罰鍰、1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰，合併最高可處17.5萬元罰鍰。

飼主沒管控狗狗也違法　最高開罰1.5萬
動保處接獲通報，當時第一時間立即派員至現場巡找犬隻，整天尋覓終於在附近廠區找到傷狗，發現傷狗是廠家飼養，經檢視犬隻狗走路尚無礙外觀有皮肉傷，仍要求飼主應盡速送醫檢查避免有內出血或其他傷害，飼主部分也已違反動保法，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

一晚掉3顆牙算不算受虐？33年兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

最難過的一天！柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

緩刑中出事！台中營造商國道施工無安全措施　起重機翻覆1死1傷

坦承太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

驚險連環撞畫面曝！小貨車路「左轉對決直行」...噴撞麵攤+機車

拒絕酒測挨罰18萬繳不出　桃園分署先助他戒酒

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

一晚掉3顆牙算不算受虐？33年兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

最難過的一天！柯文哲嘆：為對付我傷害無辜　沈慶京遭鐵鍊綁病床

緩刑中出事！台中營造商國道施工無安全措施　起重機翻覆1死1傷

坦承太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

驚險連環撞畫面曝！小貨車路「左轉對決直行」...噴撞麵攤+機車

拒絕酒測挨罰18萬繳不出　桃園分署先助他戒酒

女騎士撞死路人自爆「吸毒壓驚」　警查毒駕...她已人間蒸發

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

快訊／19:32台灣東部海域規模5.1地震　最大震度4級

快訊／19:32花蓮有感地震「國家警報」響　預估震度3級以上

宜蘭社宅417戶「坤門安居」動土！　預計2029年竣工

「媽寶」瑪爾兄妹超偏心　爸被無視心碎：我還做蛋糕給你們吃耶

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

即／桃園八德掩埋場大火竄濃煙　14里快關窗

更多熱門

相關新聞

三重右岸首案讓利價！

三重右岸首案讓利價！

台北人久等了！面對台北市中心動輒突破 120 萬、130 萬的高房價，許多原本居住在大同、中山、中正區以及北士科周邊的民眾壓力倍增。根據內政部最新數據，近年北市淨遷出人口已逾 9 萬人，這股龐大的「脫北潮」正沿著交通軌道尋找高性價比落腳處。

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

新北駕駛紅燈迴轉輾過黑狗！牠掙扎起身

新北駕駛紅燈迴轉輾過黑狗！牠掙扎起身

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

19歲無照男三重酒駕高速撞死路人！法院判決結果曝光

19歲無照男三重酒駕高速撞死路人！法院判決結果曝光

關鍵字：

三重輾狗流浪狗MiniCooper

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

今深夜變天！　雨擴全台

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面