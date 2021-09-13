【廣編】Nespresso驚喜公布台灣首位咖啡永續大使－許瑋甯

圖、文／Nespresso提供

過去這一年，疫情的衝擊讓大家不得不適應新常態生活，並反思自身行為與生態環境間的平衡；許多企業也視永續思維為疫後振興的全新力量，希望能在重新起步的同時充分注入永續行動，讓環保融入日常，與地球共生共好。而今年榮獲《世界金融》雜誌評選為2021年最具永續性企業的瑞士咖啡領導品牌Nespresso，即已長期視永續經營為品牌重要理念，倡導「行動，是改變一切的開始」，不僅致力提供消費者極致美好的咖啡體驗，更倡導在地回收再生永續，以創造共享價值為一切行動核心。

隨後疫情時代社會大眾永續意識加速崛起，Nespresso 更積極邀請大家響應回收永續行動，於9月份正式公布邀請形象知性優雅，在戲劇、演藝領域屢創佳績的知名演員－許瑋甯，擔任Nespresso台灣首位咖啡永續大使，以自身行動作為典範，展開與台灣土地的永續對話，期盼帶領咖啡愛好者一同踏上咖啡完美「鋁」程，讓每杯咖啡從產地、製程、品飲到回收都充分發揮正向影響力。為響應首位咖啡永續大使許瑋甯的永續行動，即日起至11月1日止，凡前往精品店或百貨專櫃回收一袋膠囊，並參加Nespresso會員集點活動指定回收任務，除了可獲得電子護照點數，還有機會抽中多項限量永續好禮，現在就加入Nespresso永續行列！