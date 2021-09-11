【廣編】Nespresso致敬義大利百年精湛烘豆工藝　獻上全新義式經典限量風味　見證義式咖啡浪潮演進

▲Nespresso今年再度回訪濃縮咖啡的起源，從義大利深厚且獨到的烘焙技藝底蘊中汲取靈感，重磅登場義式經典－世紀風華（Ispirazione Novecento）、義式經典－千禧盛宴（Ispirazione Millennio）兩款限量新風味。

圖、文／Nespresso提供

瑞士頂級咖啡領導品牌Nespresso，始終將「義式濃縮咖啡」視為品牌核心靈魂，今年再度回訪義式濃縮咖啡的起源，從義大利深厚烘豆技藝底蘊中汲取靈感，於9月9日重磅登場義式經典－世紀風華（Ispirazione Novecento，建議售價NT220元/條，內含10顆咖啡膠囊）、義式經典－千禧盛宴（Ispirazione Millennio，建議售價NT220元/條，內含10顆咖啡膠囊）兩款限量新風味。

義式經典－世紀風華傳承1940年代至今歷久不衰的古典烘焙工藝，以分離烘焙法將來自衣索比亞、葉門以及巴西阿拉比卡豆採短時間深度烘焙，並調和經較長時間中度烘焙的西非羅巴斯塔豆，成就此款口感濃烈帶有辛香與堅果香調的咖啡，重現義大利經典醇厚濃烈的咖啡韻味，並將當地黑色大理石紋路融入外包裝設計。義式經典－千禧盛宴則乘著第三波咖啡浪潮，採分離烘焙法，精選來自巴西與哥倫比亞的阿拉比卡豆，以短時間且較為低溫的深焙方式處理，並調和來自印度的羅巴斯塔豆採以短時間的深度烘焙，此款咖啡擁有細膩果酸香氣，融合深焙與淺焙的製程，創造富含圓潤口感與果香風味的咖啡，外包裝則穿上一襲明亮的白色大理石設計，細緻質感躍然於心。

Nespresso完美演繹兩款截然不同咖啡烘焙細節與美好，帶領咖啡愛好者運用味蕾跨越時間與空間的限制，穿梭義大利烘焙工藝百年風華，見證經典交融現代的義式咖啡浪潮。