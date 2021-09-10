吃「愛的早餐」長大的！偏鄉孩子考上大學與東森爸爸分享喜悅

▲「愛的早餐」小朋友長大了！ 王令麟樂頒獎學金勉勵大學新鮮人。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲從小吃東森「愛的早餐」長大，如今已順利考上大學的姜晶蕙(左2)、范紫芸(右1)、張欣(左1)及胡愛貞(右2)由校長王連進(右3)帶隊向東森爸爸王令麟報喜訊。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

一份小小的早餐發揮助學大力量！當年為了天天都能享用東森慈善基金會「愛的早餐」而努力上學的孩子們，如今已長大成人並順利考上大學。開學前夕，來自桃園縣復興鄉的姜晶蕙、范紫芸、張欣及胡愛貞，由當年校長王連進帶隊，前往中和東森集團總部與東森爸爸王令麟分享喜悅，各自帶著手作卡片寫滿對東森爸爸的懷念及感謝東森多年來對偏鄉小朋友的照顧，王令麟也準備了每人一份獎學金，希望他們好好添購生活必需品，準備迎接全新的大學生活。

▲王令麟與姜晶蕙一同翻看東森慈善基金會近期出版的《傳愛的旅程》。

▲《傳愛的旅程》記錄了姜晶蕙當年對東森爸爸的甜甜一吻。

王令麟一見到長大的姜晶蕙、范紫芸忍不住驚訝：「當年我一手抱起的小女孩，一轉眼已經長成漂亮的大學生了！」對比東森慈善基金會近期出版《傳愛的旅程》一書，兩人當年與東森爸爸初次見面才國小三年級，還是不怕生、會甜甜撒嬌的年紀，如今已經是亭亭玉立的少女，尤其曾大方獻吻融化東森爸爸的晶蕙，在翻看《傳愛的旅程》時也忍不住笑說：「回想起來真有點害羞！」

▲范祡芸(中)、姜晶蕙(右)國中時受訪，談到幼稚園、小學八年來「愛的早餐」充滿懷念。(圖／取自《傳愛的旅程》)

▼成長路上有了東森爸爸滿滿的關愛與鼓勵，晶蕙(右)、紫芸(左)在求學過程格外認真。

然而，成長路上有了東森爸爸滿滿的關愛與鼓勵，晶蕙及紫芸在求學過程格外認真，今年晶蕙順利考取國立暨南大學教育系，而紫芸則考上東吳大學心理系，紫芸說：「依然清晰記得當年東森爸爸到國小為我們製作暖心早餐的畫面，您的愛心讓我成為一個懂得感恩且樂善好施的人」，晶蕙也說：「我將更努力的學習，再回報給更多需要幫助的人」。

▲王令麟與4位同學見面時相當親切，還稱讚張欣髮型很有個性。

同樣也是吃愛的早餐長大的張欣及胡愛貞則分別考上國立台北大學特殊教育學系及文化大學心理系，張欣說第一次出國就是跟著東森一起前往福建交流，很謝謝東森爸爸讓小學生活更豐富，希望出社會後要像東森爸爸一樣回饋社會；胡愛貞說：「雖然是第一次與東森爸爸見面，但過去吃了多年愛的早餐，心中充滿感謝，以後大學4年會好好學習，希望有機會也能像東森爸爸一樣幫助更多人」。

▲王令麟勉勵4人上大學後要積極學習，強化自己的國際視野。

王令麟表示：「年輕人是國家的希望，在那麼遠的偏鄉地區還能這樣好學、自己奮發向上考取大學很不容易，剛剛聽到他們說，希望出社會後能夠幫助他人，非常有東森精神，很感動」。王令麟也勉勵孩子們進入大學之後，要繼續增強英文能力、多讀國際第一手消息開拓自己的視野，也別忘了善用遠距學習，培養e化時代所需的各種能力，同時允諾只要他們有意願，都能協助安排在暑假期間來東森集團實習，甚至在聽到姜晶蕙及胡愛貞家中種植水蜜桃，王令麟也開心地邀請兩人的爸爸媽媽來東森農場販售。

現任百吉國小校長、也是孩子們以前的校長王連進分享，這4位孩子都是從幼兒園開始享用美味愛的早餐，一路到小學畢業算一算也有8年之久。東森提供愛的早餐對偏鄉孩子是非常難得的資源，不僅補足了晨間營養與元氣，也提升他們到校學習的意願與動力。我剛到山上時，連一個高中生都找不到，很多原住民14、15歲都結婚了，現在出了這幾個大學生真的很令人欣慰，因為這不只是他個人的成績，出社會後更會帶動整個家庭經濟向上流動，真的要感謝東森爸爸，長期耕耘部落愛的早餐逆轉了學習弱勢，才讓小朋友有機會實現夢想、擁有好的出路。

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