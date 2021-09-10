吃「愛的早餐」長大的！偏鄉孩子考上大學與東森爸爸分享喜悅

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

吃「愛的早餐」長大的！偏鄉孩子考上大學與東森爸爸王令麟分享喜悅

▲「愛的早餐」小朋友長大了！　王令麟樂頒獎學金勉勵大學新鮮人。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼總裁致贈獎學金給吃「愛的早餐」長大學生,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲從小吃東森「愛的早餐」長大，如今已順利考上大學的姜晶蕙(左2)、范紫芸(右1)、張欣(左1)及胡愛貞(右2)由校長王連進(右3)帶隊向東森爸爸王令麟報喜訊。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

一份小小的早餐發揮助學大力量！當年為了天天都能享用東森慈善基金會「愛的早餐」而努力上學的孩子們，如今已長大成人並順利考上大學。開學前夕，來自桃園縣復興鄉的姜晶蕙、范紫芸、張欣及胡愛貞，由當年校長王連進帶隊，前往中和東森集團總部與東森爸爸王令麟分享喜悅，各自帶著手作卡片寫滿對東森爸爸的懷念及感謝東森多年來對偏鄉小朋友的照顧，王令麟也準備了每人一份獎學金，希望他們好好添購生活必需品，準備迎接全新的大學生活。

▲▼總裁致贈獎學金給吃「愛的早餐」長大學生,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟與姜晶蕙一同翻看東森慈善基金會近期出版的《傳愛的旅程》。

▲《傳愛的旅程》記錄了姜晶蕙當年對東森爸爸的甜甜一吻。

王令麟一見到長大的姜晶蕙、范紫芸忍不住驚訝：「當年我一手抱起的小女孩，一轉眼已經長成漂亮的大學生了！」對比東森慈善基金會近期出版《傳愛的旅程》一書，兩人當年與東森爸爸初次見面才國小三年級，還是不怕生、會甜甜撒嬌的年紀，如今已經是亭亭玉立的少女，尤其曾大方獻吻融化東森爸爸的晶蕙，在翻看《傳愛的旅程》時也忍不住笑說：「回想起來真有點害羞！」

▲范祡芸(中)、姜晶蕙(右)國中時受訪，談到幼稚園、小學八年來「愛的早餐」充滿懷念。(圖／取自《傳愛的旅程》)
成長路上有了東森爸爸滿滿的關愛與鼓勵，晶蕙(右)、紫芸(左)在求學過程格外認真。

▲▼總裁致贈獎學金給吃「愛的早餐」長大學生,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

然而，成長路上有了東森爸爸滿滿的關愛與鼓勵，晶蕙及紫芸在求學過程格外認真，今年晶蕙順利考取國立暨南大學教育系，而紫芸則考上東吳大學心理系，紫芸說：「依然清晰記得當年東森爸爸到國小為我們製作暖心早餐的畫面，您的愛心讓我成為一個懂得感恩且樂善好施的人」，晶蕙也說：「我將更努力的學習，再回報給更多需要幫助的人」。

▲▼總裁致贈獎學金給吃「愛的早餐」長大學生,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟與4位同學見面時相當親切，還稱讚張欣髮型很有個性。

同樣也是吃愛的早餐長大的張欣及胡愛貞則分別考上國立台北大學特殊教育學系及文化大學心理系，張欣說第一次出國就是跟著東森一起前往福建交流，很謝謝東森爸爸讓小學生活更豐富，希望出社會後要像東森爸爸一樣回饋社會；胡愛貞說：「雖然是第一次與東森爸爸見面，但過去吃了多年愛的早餐，心中充滿感謝，以後大學4年會好好學習，希望有機會也能像東森爸爸一樣幫助更多人」。

▲▼總裁致贈獎學金給吃「愛的早餐」長大學生,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟勉勵4人上大學後要積極學習，強化自己的國際視野。

王令麟表示：「年輕人是國家的希望，在那麼遠的偏鄉地區還能這樣好學、自己奮發向上考取大學很不容易，剛剛聽到他們說，希望出社會後能夠幫助他人，非常有東森精神，很感動」。王令麟也勉勵孩子們進入大學之後，要繼續增強英文能力、多讀國際第一手消息開拓自己的視野，也別忘了善用遠距學習，培養e化時代所需的各種能力，同時允諾只要他們有意願，都能協助安排在暑假期間來東森集團實習，甚至在聽到姜晶蕙及胡愛貞家中種植水蜜桃，王令麟也開心地邀請兩人的爸爸媽媽來東森農場販售。

現任百吉國小校長、也是孩子們以前的校長王連進分享，這4位孩子都是從幼兒園開始享用美味愛的早餐，一路到小學畢業算一算也有8年之久。東森提供愛的早餐對偏鄉孩子是非常難得的資源，不僅補足了晨間營養與元氣，也提升他們到校學習的意願與動力。我剛到山上時，連一個高中生都找不到，很多原住民14、15歲都結婚了，現在出了這幾個大學生真的很令人欣慰，因為這不只是他個人的成績，出社會後更會帶動整個家庭經濟向上流動，真的要感謝東森爸爸，長期耕耘部落愛的早餐逆轉了學習弱勢，才讓小朋友有機會實現夢想、擁有好的出路。

延伸閱讀：
【傳愛的旅程】我們都是吃東森「愛的早餐」長大的

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／彰化宣布明正常上班課　全國停班課一次看
強颱就在門口！璨樹「暴風圈罩全台」時間曝　颱風中心仍可能登陸
全國停班課一次看！台中明正常上班課　9縣市已宣布
大魔王Delta「侵台卻弱化？」靠3武器擊敗　網驚嘆：世界第
全國停班課一次看！苗栗明正常上班課　8縣市已宣布
快訊／新北也宣布了！　明天正常上班上課
快訊／明天正常上班上課？　北市宣布了
LIVE／璨樹陸警發布！　氣象局最新說明
快訊／璨樹陸上颱風警報發布！　暴雨警戒區域出爐
女星「公廁野戰30分」音頻流出　家人反應讓她心碎
風雨無阻！這地方明天發放500元　持身分證可領

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

吃「愛的早餐」長大的！偏鄉孩子考上大學與東森爸爸分享喜悅

坐輪椅街友內急等嘸人幫助　前萬華分局長陳文智善舉超暖心

照顧學童衝第一！許淑華致謝王令麟捐北市4小學防疫隔板

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

吃「愛的早餐」長大的！偏鄉孩子考上大學與東森爸爸分享喜悅

坐輪椅街友內急等嘸人幫助　前萬華分局長陳文智善舉超暖心

照顧學童衝第一！許淑華致謝王令麟捐北市4小學防疫隔板

曾仁和練投均速143公里　曾總：下周有機會出賽

機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

簽下ABL最猛洋將「X-Man」　高雄海神展現奪冠決心

醫界看本土Delta「要謙卑面對」　亞東醫院：台灣已經在震央！

「自動填滿」透明水桶！3桶貓貓特調上桌了　粉嫩肉球萌翻7萬人

澎湖馬公透天6年漲68%　千萬內物件一釋出就成交

中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

理財周刊／非農數據遠不如預期　Fed縮表添隱憂

新家拒裝乾濕分離「建商只退6000元」　網戰翻！內行一看合理

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

公益熱門新聞

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

公益衝第一王令麟捐4校防疫隔板

我們都是吃東森「愛的早餐」長大

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

難忘愛的早餐！女孩致謝詞暖爆

王令麟捐百萬送暖　助弱勢與浪浪過好年

林舜龍播夢種籽　永靖鄉美麗蛻變

部落孩子落淚告白：有感情的早餐

搶救3千萬過期食材幫15萬人加菜

年邁爺獨養兩孫女屋破大洞無力修

13歲少女遇火燒到只剩右手

免費領A餐？部落客實測超感動

疫外人生／「信義A餐」點亮希望撐弱勢

更多熱門

相關新聞

王令麟助更生人阿凱踏上重生路

王令麟助更生人阿凱踏上重生路

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，6月初接見假釋出獄的更生人張登凱，並安排進入集團關企工作，讓阿凱重啟更生後的新生活。阿凱表示，確實會遇到以前的朋友，還會勸他從操舊業，但阿凱對他們說：「我已經有一條很好的路走了，不想回頭！」

王令麟：齊心邁向世界級直消電商

王令麟：齊心邁向世界級直消電商

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

公益衝第一王令麟捐4校防疫隔板

公益衝第一王令麟捐4校防疫隔板

看精美「良食圖譜」懂飲食知識　9月12日前免費申請

看精美「良食圖譜」懂飲食知識　9月12日前免費申請

關鍵字：

公益愛心雲王令麟愛的早餐東森慈善基金會東森公益ET東森分享愛

讀者迴響

熱門新聞

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

5年來最強颱風！璨樹進襲台全國停班停課一次看

氣象局認證　這1區會放颱風假

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面