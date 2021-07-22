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6年奪6金！地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程

▲6年奪6金！地表最強美女烘焙大師裴志偉，金牌背後藏辛酸歷程。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

▲地表最強美女藝術烘焙大師裴志偉，6年內橫掃6面世界金牌為台灣爭光。（圖／裴志偉提供）

記者黃稜涵／採訪報導

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有著「地表最強美女藝術烘焙大師」美譽的裴志偉，受邀參加新光人壽「無畏 面對新挑戰 人生自己控」論壇，與大家分享，自己是如何堅持夢想，而她在短短6年內，就橫掃6面世界金牌為台灣爭光，但在金牌的背後，藏有不為人知的艱辛歷程。

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

▲▼裴志偉受邀參加新光人壽線上論壇，與大家分享自己是如何堅持夢想。（圖上／新光人壽提供）（圖下／記者謝盛帆攝）

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

裴志偉表示「最挫敗的就是你沒有靈感的時候，還有所有的事情都沒有被認同的時候，當你沒有人脈、沒有資源，你想的是要怎麼讓自己活下來，因為當你什麼都沒有的時候，活下來是一個很重要的事情，這時候會告訴自己，你應該到谷底了，沒有什麼可以輸了，所以你只能勇往直前、無所畏懼，什麼都不要怕，就是走」。

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

▲▼裴志偉認為遇到困難時或低潮時，要秉持著「勇往直前、無所畏懼」的精神向走前。（圖／裴志偉提供）

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

「夢想不會憑空而來，它不會因為你不努力而自己送上門來，當然你一定會經過很多辛苦的淬煉，你淬煉下所得的經歷、過程，它就會變成你最甜美的果實」裴志偉認為只有堅持到底、不斷奮鬥，才能發光發亮，論壇上也邀請加入新光人壽7年的區經理楊景清，分享他的人生故事，更不藏私透露，從小小業務員做到top sales的致勝秘訣。

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

▲加入新光人壽7年的區經理楊景清不藏私透露，從小小業務員做到top sales的致勝秘訣。（圖／記者謝盛帆攝）

楊景清認為只要敢開口，就有機會成功，並提到新光人壽的「一畝田」制度，可以消除新鮮人沒人脈的不安感，「簡單來說就是公司會給我們一些客戶名單，讓我們有效率地去做拜訪，不會像什麼都沒有，我們不知道要去找誰，所以公司的一畝田制度，我覺得是非常好的資源」。

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

▲楊景清表示，新光人壽的「一畝田」制度，可以消除新鮮人沒人脈的不安感。（圖／記者謝盛帆攝）

新光人壽鳳南通訊處區經理蔡昌賢則表示，「我覺得公司最迷人的地方就是教育訓練，教育訓練的課程會由一些財金專家、稅務專家，還有各領域的成功人士，跟我們分享他的經驗，藉由這些經驗分享跟課程，可以拉近跟客戶之間的距離，提供給客戶他們需要的幫助，除此之外，下課之後公司還提供給我們飯店，可做SPA放鬆一下，也有岩盤浴可以享受，而且這是新加入員工就會有的福利」。對於剛出社會的新鮮人來說，公司的強大資源是他們最有力的後盾，幫助他們創造自我價值，勇敢朝自己的夢想邁進。

▼新光人壽鳳南通訊處區經理蔡昌賢則表示，新人也可以享有公司的福利，包含教育訓練、做SPA放鬆。（圖／記者謝盛帆攝）

▲地表最強美女烘焙大師裴志偉　金牌背後藏辛酸歷程。（圖／記者謝盛帆攝、裴志偉提供）

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