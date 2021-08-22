業者近2週偷進口「200公斤肉製品」！　 中秋月餅、肉腸各半

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）



記者許展溢／台北報導

國內首次查獲非洲豬瘟陽性病毒越南走私肉製品，災害應變中心今（22日）指出，是一名越南籍女性大量攜帶香腸、火腿等，超過71公斤，會破獲是「民眾檢舉」，而關務署提到，會進來關鍵是透過報關正式申報「少量夾藏」，有家業者近2週進口超過200公斤肉製品，有一半還是中秋月餅。

刑事警察局局長黃嘉祿表示，該案是有位民眾檢舉這名越南女子夾帶違反的東西進來。財政部關務署副署長陳依財說，非洲豬瘟豬肉產品來源分為旅客攜帶、郵包寄送，和空運快遞貨物寄送3管道，從今年1月統計至7月來看，旅客因疫情期間大幅減少，只有12個案子（20公斤），郵包則維持穩定104案（135公斤），但值得注意的是空運快遞，這段期間有34案（150公斤），都是豬肉產品被查獲。

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▲▼陳依財強調，針對該業者，即日起採取「逐項檢驗、通關」。（圖／應變中心提供）



陳依財特別提到，其中空運快遞都是從某家報關業者進來，以台北關這1、2週連續查獲該家業者肉製品高達200多公斤，有一原因是中秋節快到了，有一半都是月餅，如豬肉、雞肉口味，其他部分是肉產類，包括香腸、熱狗等，這些報關業者跟進口業者，都透過快遞貨物進口。

陳依財說，疫病期間空運快遞貨物沒減少，反而還增加，以去年來看有6400多萬，今年可能更多，以目前平均每天將近20萬筆通關，這次案件就是透過快遞貨物夾藏，且是藉由正式申報的品項「少量的夾藏」。

陳依財強調，針對該報關行，即日起採取「逐項檢驗、通關」，不讓他們有夾藏機會，另外，目前案子還在追查 ，已指派相關人員到新北市海山分局組成專案小組， 看扣押貨物、進口申報情形等，希望最快明天就能掌握這間報關業者申報情形。

應變中心提醒，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另將依動物傳染病防治條例第41條規定，將被處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，請大家不要以身試法。