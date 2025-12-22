　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

▲▼警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／記者徐文彬攝）

▲警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

19日傍晚在台北車站、中山商圈拋擲煙霧彈，並犯下隨機殺人案的27歲男子張文被揭露，曾是空軍志願役，酒駕遭軍方汰除後與家人失聯多年。國民黨立委賴士葆今（22日）詢問，張文算不算社會邊緣人？衛福部次長呂建德指出，所謂的邊緣人需要嚴謹定義，該案凸顯2個問題，成人孤立和失聯風險族群，這是新興族群，衛福部會在3個月內針對該新興類別研議。此外，賴士葆也關切是否會管制煙霧彈、信號彈？警政署長張榮興允諾，1個月內研議。

在台北車站和中山商圈犯下隨機殺人案的張文過去曾服空軍志願役，2022年因酒駕遭軍方汰除，自此與家人斷聯。張文父母接獲警方通知後相當訝異，表示兒子已長達2年沒有回家，也無與家人聯繫，僅能透夠過金流大致得知張文行蹤，不解為何會犯下如此重大的隨機殺人案；而張文還有一名住在高雄的兄長，但家裡跟張文已5年沒有聯絡，也不清楚張文現行居住的地方與活動狀況。

立法院內政委員會今（22日）邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，張文隨機殺人事件幾乎是鄭捷事件翻版，這到底是治安還是國安？內政部長劉世芳回應，目前依內政部和個地方警政系統來看，它是無差別隨機殺人的重大暴力襲擊案件，因此傾向是讓社會不安的治安問題。

賴士葆詢問，煙霧彈、信號彈是否會管制？「最起碼實名制可以嗎？什麼時候可以實施？」警政署長張榮興也認為，應該研議，「我們是不是用1個月的時間來研議」，因為可能一些煙霧彈要救人或生存遊戲等，這部分如何規範會來研議。

賴士葆也問到，張文算不算社會邊緣人？衛福部次長呂建德回應，現在社安網服務對象主要是貧窮、家暴、兒虐、藥酒癮和身心障礙等，賴士葆說，對啊，他都不是。

呂建德指出，所謂的邊緣人需要嚴謹定義，政府做法基本上還是要有一定的判斷標準。賴士葆要求，「再加一個進來」，對這樣無差別攻擊或在公共場所的大規模隨機殺人。呂建德表示，該案凸顯2個問題，成人孤立和失聯風險族群，這是新興族群。賴士葆說，張文2個都是啊。

呂建德允諾，在3個月內針對這類新興部分，邀集專家來研擬該類族群類別。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「強姦」、「精液豆漿」入考題！　國中師下場出爐
內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」
NBA合轟302分！　創35年來最狂紀錄
老媽「吃到要洗腎」！商品包裝曝光　市場、醫院都有人賣
五月天周六開唱　盧秀燕急宣布：全城緊急戒備
UG慘翻車「另間店捐款反被讚爆」　大票人曝關鍵
張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」　雙手交疊沉思

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

張顯耀任藍智庫執行長「督導南部選戰」　傳拜會藍黨團遭冷眼

傳府院派人與大法官溝通　黃國昌轟無恥關說：所有參與者應辭職下台

國民黨酸父親赴中器官健在？　沈伯洋轟惡毒嘲諷：我爸2019就不再前往

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

吳宗憲護航藍委赴中扯沈伯洋父親器官　綠轟：泯滅人性毫無下限

UG董事長道歉仍遭抵制　母公司股價盤中慘跌逾7%

金城國中考題驚見「精液豆漿」…涉案教師遭解聘！4年內不得再聘任

The Balvenie「百富宴」串起歲末百味　全台18家中餐廳端出餐酒新選擇

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

接受黨內民調結果　陳以信宣布停止爭取提名全力輔選謝龍介

20歲「歐洲最美公主」獨自開飛機！　完成空軍首次單飛

欣賞海景健身！花蓮太平洋公園再升級　成人體健新場域完工啟用

內參民調輸了！陳以信退選2026　「協助謝龍介勝選台南市長」

【不理解但尊重】小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

更多熱門

相關新聞

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

台北捷運隨機殺人案震驚社會，兇嫌張文也墜樓身亡，他的背景也陸續曝光，據悉，三、四年前他曾在台中北區一處社區擔任保全，但任職不到兩個月就離職。

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全

張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

關鍵字：

張文張榮興呂建德煙霧彈

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面