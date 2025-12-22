賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

▲警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

19日傍晚在台北車站、中山商圈拋擲煙霧彈，並犯下隨機殺人案的27歲男子張文被揭露，曾是空軍志願役，酒駕遭軍方汰除後與家人失聯多年。國民黨立委賴士葆今（22日）詢問，張文算不算社會邊緣人？衛福部次長呂建德指出，所謂的邊緣人需要嚴謹定義，該案凸顯2個問題，成人孤立和失聯風險族群，這是新興族群，衛福部會在3個月內針對該新興類別研議。此外，賴士葆也關切是否會管制煙霧彈、信號彈？警政署長張榮興允諾，1個月內研議。

在台北車站和中山商圈犯下隨機殺人案的張文過去曾服空軍志願役，2022年因酒駕遭軍方汰除，自此與家人斷聯。張文父母接獲警方通知後相當訝異，表示兒子已長達2年沒有回家，也無與家人聯繫，僅能透夠過金流大致得知張文行蹤，不解為何會犯下如此重大的隨機殺人案；而張文還有一名住在高雄的兄長，但家裡跟張文已5年沒有聯絡，也不清楚張文現行居住的地方與活動狀況。

立法院內政委員會今（22日）邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，張文隨機殺人事件幾乎是鄭捷事件翻版，這到底是治安還是國安？內政部長劉世芳回應，目前依內政部和個地方警政系統來看，它是無差別隨機殺人的重大暴力襲擊案件，因此傾向是讓社會不安的治安問題。

賴士葆詢問，煙霧彈、信號彈是否會管制？「最起碼實名制可以嗎？什麼時候可以實施？」警政署長張榮興也認為，應該研議，「我們是不是用1個月的時間來研議」，因為可能一些煙霧彈要救人或生存遊戲等，這部分如何規範會來研議。

賴士葆也問到，張文算不算社會邊緣人？衛福部次長呂建德回應，現在社安網服務對象主要是貧窮、家暴、兒虐、藥酒癮和身心障礙等，賴士葆說，對啊，他都不是。

呂建德指出，所謂的邊緣人需要嚴謹定義，政府做法基本上還是要有一定的判斷標準。賴士葆要求，「再加一個進來」，對這樣無差別攻擊或在公共場所的大規模隨機殺人。呂建德表示，該案凸顯2個問題，成人孤立和失聯風險族群，這是新興族群。賴士葆說，張文2個都是啊。

呂建德允諾，在3個月內針對這類新興部分，邀集專家來研擬該類族群類別。