立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

▲警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

27歲男子張文19日傍晚在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，57歲余家昶在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸殞命。台北市長蔣萬安昨主張，將協助向中央申請褒揚令，也希望余先生入祀忠烈祠。立法院內政委員會今（22日）通過相關臨時提案，為感念余家昶義行，內政部在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。

立法院內政委員會今（22日）邀請內政部部長、衛生福利部部長、交通部部長、警政署署長、國家安全會議秘書長、國家安全局局長、法務部部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。會中通過國民黨立委黃建賓、張智倫和民眾黨立委麥玉珍所提出臨時提案，將余家昶入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為的精神。

內政部長劉世芳會前受訪表示，蔣萬安提議非常好，但內政部目前尚未收到申請。由於余先生為桃園市民，若按照上次「鏟子超人」的申請程序，可能要與桃園市政府一起商量。

根據臨時提案主旨，依據我國褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故的林鴻森先生並入祀桃園忠烈祠。

內容提到，12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟余家昶先生不幸因傷重不治身亡。

原提案指出，為感念余家昶先生義行，提案要求內政部依相關法令褒揚，並將余家昶先生入祀忠烈祠，以茲表彰其見義勇為的精神。不過經文字修正，改為「在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理」。