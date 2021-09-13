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幼兒1家5口確診！醫曝埃及爸「2種感染途徑」：不排除是小孩

▲幼兒園娃娃車。（圖／記者許宥孺攝）

▲幼兒園娃娃車。（圖／記者許宥孺攝）

記者許若茵／綜合報導

板橋幼兒園群聚已累計29人確診，昨指揮中心公布新增2例本土個案，有幼兒家庭一家5口確診。目前埃及爸遭質疑為感染源，有醫師推測，埃及爸可能有2種感染途徑，但「在社區被感染的機率比較大」，希望大眾不要先入為主認為埃及爸就是感染源。

指揮中心昨公布新增3例本土個案，其中2例與板橋幼兒園有關，皆為幼兒媽（案16152）的接觸者，其中1人是幼兒媽同事，另1人是70多歲的幼兒爺爺。在案16152方面，一家人加上幼兒已有5人確診，包括幼兒案16141、妹妹案16151、媽媽案16152、奶奶案16165和昨天公布的爺爺案16185。整起幼兒園事件則累計29人染疫。

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▲北部幼兒園和社區個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲北部幼兒園和社區個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

目前8月4日入境的埃及爸（案16160）受到外界眾多質疑，由於他的Ct值為37，病毒量低，難以進行基因定序，也無法定論他是否為群聚案的感染源。長庚醫院副院長邱政洵12日接受媒體聯訪時，坦言埃及爸可能的感染途徑有兩種，一是在境外感染，但檢疫時沒有發現；二是檢疫期滿後，才在社區被感染。

邱政洵表示，以他的觀點來看，埃及爸在社區被感染的機率比較大，畢竟現行防疫政策要檢疫14天，期間得做2次PCR和1次快篩，很難有漏網之魚，也不排除是被小孩傳染的，不過，現階段基因定序結果還沒出爐，希望大眾不要先入為主認為埃及爸就是感染源。

▲▼疫情指揮中心安排板橋社區住戶接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情指揮中心安排板橋社區住戶接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

前台大感染科醫師林氏璧11日在臉書PO文中表示，追誰是感染源這件事並非獵巫，畢竟能弄清楚源頭，會更好掌握感染範圍，特別是在Delta病毒已進入社區的時候，但如果因此追殺染疫的埃及爸、幼兒園老師甚至是裝潢工人，「那都大可不必，沒有人想染疫，更何況埃及爸完全照我們的防疫在做，問題完全不在他身上呀。要檢討也應該是檢討14天3採檢的檢疫政策是否需要修正罷了。」

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