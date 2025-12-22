ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday民調雲》最新出爐的調查顯示，苗栗縣政府在14項政策領域的平均滿意度皆達7成以上，其中「便利繳納租稅及規費服務」滿意度更高達 89.2%，是今年度滿意度最高的政策推動項目，其次為「健康篩檢服務」（86.6%）及「擴充救災能量與防災宣導」（84.3%），均獲得縣民高度肯定。

為了解民眾對於苗栗縣各項施政的看法，《ETtoday民調雲》針對18歲以上設籍苗栗縣之民眾，以手機簡訊及 EDM 方式進行網路問卷調查，有效樣本數為1,090份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.97%。

調查結果顯示，苗栗縣府在招商引資、道路安全、空氣品質治理、原住民族文化推動、青年創業、運動設施、特色觀光、友善耕作等多項政策的表現上均獲得縣民肯定，平均滿意度在七成以上。其中，滿意度達8成以上的施政有4項，依序為便利繳納租稅及規費服務（89.2%）、健康篩檢服務（86.6%）、擴充救災能量與防災宣導（84.3%）與促進學童健康（80.8%）。

此外，苗栗縣民對於拓展特色觀光（79.4%）、公私協力攔阻詐騙（78.7%）、提升道路交通安全（78.5%），以及推動青年創業（78.2%）等政策推動與表現，普遍均給予正向評價。

以下為此次的調查內容與結果：

（一）招商引資推動方案 7成2（71.7%）民眾對於縣府積極推動招商引資，辦理永續企業選拔並促進友善職場環境的措施感到滿意，1成8（17.8%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者10.5%。

（二）提升道路交通安全 7成9（78.5%）民眾對縣府於山區高風險路段設置對向來車偵測預先告警系統，以強化道路安全的措施感到滿意，僅1成6（15.7%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者5.8%。

（三）空氣汙染防制 7成2（72.3%）民眾對縣府應用智慧科技治理縣內空氣品質的措施感到滿意，2成2（22.0%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者5.7%。

（四）促進學童健康 逾8成（80.8%）民眾對縣府補貼營養午餐並推廣跳繩運動，以促進學童健康的措施感到滿意，7.5%民眾感到不滿意，不知道／沒意見者11.6%。

（五）運動設施建設 7成2（72.3%）民眾對縣府設置多處運動館並規劃多元運動與親子空間，以滿足各年齡層運動需求的措施感到滿意，近2成（19.9%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者7.8%。

（六）友善環境耕作及藍莓推廣 7成6（75.6%）民眾對縣府推動友善環境耕作並積極發展國產藍莓產業的措施感到滿意，僅8.4%民眾感到不滿意，不知道／沒意見者16.0%。

（七）拓展特色觀光 近8成（79.4%）民眾對縣府打造「明德魅力海棠」新景點，拓展特色觀光等措施感到滿意，1成3（12.9%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者7.8%。

（八）健康篩檢服務 8成7（86.6%）民眾對縣府提供免費健康篩檢服務感到滿意，僅7.0%民眾感到不滿意，不知道／沒意見者6.4%。

（九）推動青年創業 7成8（78.2%）民眾對縣府推動技職教育與提供青年創業貸款，減輕青年創業壓力感到滿意，1成1（11.0%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者10.8%。

（十）原住民族文化推廣 6成5（64.9%）民眾對縣府新建都會區原住民族綜合服務中心，以推廣原住民族文化感到滿意，僅約1成3（12.5%）民眾感到不滿意，不知道／沒意見者22.6%。

（十一）公私協力攔阻詐騙 7成9（78.7%）民眾對縣府結合警察局、金融機構、超商及地政事務所等相關領域對詐騙高風險民眾實施關懷提問，並推動外國移工結帳還鄉專案，避免移工淪為詐騙工具等阻詐政策感到滿意，1成4民眾感到不滿意，不知道／沒意見者6.9%。

（十二）擴充救災能量與防災宣導 8成4（84.3%）民眾對縣府充實消防設備、汰換救護車並添購新式醫療器材、培訓高級救護員以擴充救災能量，並強化校園防災宣導等政策感到滿意；僅9.3%民眾感到不滿意，不知道／沒意見者6.9%。

（十三）便利繳納租稅及規費服務 近9成（89.2%）民眾對縣府提供線上及多元支付方式繳納租稅及規費的政策感到滿意，僅5.6%民眾感到不滿意，不知道／沒意見者5.2%。

（十四）稅務AI客服與線上服務 7成8（77.6%）民眾對縣府提供稅務AI客服與相關線上服務，方便民眾辦理的政策感到滿意，9.0%民眾感到不滿意，不知道／沒意見者13.4%。