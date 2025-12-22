　
張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全以為是街頭表演

張文案發生後，民眾到北車誠品南西店獻花。（鏡報杭大鵬攝）

▲張文隨機殺人案發生後，民眾到北車誠品南西店獻花。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

27歲張文19日在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。多家國際媒體報導此事，引發大量外國網友討論。不少人對案發時路人們的第一反應感到震驚，有網友指出，這樣的反應，正反映出台灣長年以來「治安極佳」的社會氛圍。

外國網友為何感到震驚？　台灣安全到讓人誤判危險？

美國壁畫藝術家羅德班森（Rod Benson）在Threads貼出張文行凶的畫面，發文：「所以這傢伙就是拿著刀在街上亂跑，想刺人嗎？」

一名美國網友留言表示，自己過去曾在台灣生活，「那裡的人是我見過最友善的，幾乎零犯罪。他們平常幾乎看不到犯罪事件，可能真的以為這個人是在表演什麼。真的很替他們難過，竟然要經歷這樣的事。」

另一名旅居美國超過15年、後來回到台灣的台灣網友也分享自身感受，指出若在美國遇到類似情況，大家一定會立刻驚慌逃跑，「但回到台灣之後，自己反而也會像畫面中的行人一樣，沒那麼快反應過來」。

多名外國網友也認為，台灣日常生活的高度安全感，讓人難以將眼前畫面與暴力犯罪連結。有留言寫道：「台灣通常安全到不行，真的很難在第一時間理解到底發生了什麼，甚至會以為這是某種特技或表演。」也有人形容：「30％以為在Cosplay、30％以為在反恐演習，40％以為是魔術表演，這就是台灣。」

此外，還有不少外國人舉出親身經驗，形容台灣人對公共安全的信任程度。「這裡安全到，人們可以把筆電放在星巴克座位上去上廁所。」也有人補充：「在圖書館用錢包佔位子，是很正常的事。」

不過，也有少部分網友質疑，台灣社會對突發暴力的危機意識不足，甚至有人以較激烈的言詞形容台灣人「像NPC一樣」，認為過度安全的環境，反而讓人失去對危險的即時判斷能力。

更多鏡週刊報導
「鄭捷殺人前我站在他正對面」　網友憶11年前驚魂一刻：請勿檢討人群為何不反抗
老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！　網虧：洋相真的要靠洋人出
郭台銘「白髮蒼蒼」現身台大癌醫7週年　女兒郭曉玲相伴憶亡母

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人震撼社會，社群媒體Threads流傳大量影射張文犯案動機與中共第五縱隊有關、是中配之子，連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭抹黑，藍委牛煦庭今（22日）要求警政署究責。對此，警政署長張榮興回應，臆測對這案沒有幫助，警政署可以依法處理。內政部長劉世芳也說，張文跟中配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。

