北捷爆隨機殺人！台南警攔獲「忍者背武士刀」　竟是在地名人

記者林東良、莊智勝／台南報導

台北車站周邊19日晚間發生隨機攻擊案件，釀成4死11傷，震驚全台社會，近日警方維安行動升級，台南警方21日查獲一名「忍者」裝扮的李姓男子，因背後背了一把「武士刀」造型的道具，因此遭警方當場攔查，幸經確認後無殺傷力，後續予以放行。據了解，李男在當地cosplay許久，夏天扮藍波、冬天扮忍者，經常騎腳踏車穿梭大街小巷，在當地小有名氣，地方民眾都不陌生。

▲李男經常以忍者、藍波裝扮騎腳踏車穿梭大街小巷。（圖／記者林東良翻攝、翻攝爆廢公社）

台南警方表示，近日針對轄內大型活動及人潮聚集場所均加強維安戒備，於21日執行「2025糖果森林海安聖誕日」維安勤務時，發現一名忍者裝扮的男子疑似背著刀具，由於台北才發生隨機攻擊案件，警方立即警覺並上前將李男攔下，經查驗身分與進一步查看後，確認刀具沒有殺傷力，後續予以放行。

李男今(22日)接受媒體採訪，表示自己就喜歡cosplay，冬天比較冷就扮成忍者，夏天太熱就扮藍波，且如此打扮已經相當多年，「住在這裡的人都知道，有人經過看到，也會找我拍照。」

李男說，當天背後的那把刀具，是以廢棄鋤頭的木棍製成，只是武士刀造型的道具，並沒有殺傷力。

鄰居汪姓婦人也表示，李男經常這樣打扮，騎著腳踏車在附近鄰里穿梭，大家都認識，需要幫忙的時候喊他一聲「藍波」，他也會義不容辭上前相助，相當熱心且孝順，完全不會攻擊、或是騷擾民眾。警方呼籲，民眾若參加任何的活動，請勿攜帶危險物品，以免觸法。

▲李男今現身受訪，表示自己喜歡cosplay，且這樣打扮已有多年。（圖／記者林東良翻攝）