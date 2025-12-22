黃國昌曝：明年5/20投票彈劾賴清德　全國各縣市舉辦說明會

記者郭運興／台北報導

國民黨團、民眾黨團19日宣布，將對總統賴清德提出彈劾案。對此，民眾黨主席黃國昌今（22日）透露，明天在程序委員會就會正式列案，禮拜五院會加以決定，目前初步安排先在立法院舉辦兩場正式公聽會，邀請賴清德到立法院進行說明、詢答，接下來到全國各縣市舉辦說明會，再邀請賴清德到立法院說明，回答各黨團代表所提出的問題，預計在明年5月20日左右進行彈劾投票，不過到目前為止，這都還是黨團所計畫的程序。

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／民眾黨團提供）

黃國昌於北院受訪表示，對於彈劾賴清德總統的程序，民眾黨是用非常審慎態度在進行，這個週末也有跟國民黨立院黨團幹部交換過意見，明天在程序委員會就會經由委員會正式列案，到這個禮拜五的院會加以決定。

黃國昌指出，目前初步的安排是先在立法院舉辦兩場正式公聽會，接下來再邀請被彈劾的賴清德到立法院進行說明、詢答，這是第一次的全院委員會詢答，接下來就會到全國各個縣市舉辦說明會，22個縣市都會辦，辦完了全部說明會以後，再回到立法院進行第二次的全院委員會，邀請被彈劾的賴清德到立法院說明，並回答各黨團代表所提出的問題。

黃國昌強調，預計在明年5月20日左右進行有關於彈劾的投票，這是一個非常嚴肅的憲政程序，同時賴清德總統所做的毀憲亂政的行為，也必須要經由全國人民大家共同的參與、認識、討論，所以民眾黨會用最嚴謹的態度，安排這次整個彈劾程序的進行。

黃國昌提到，不過到目前為止，這都還是黨團所計畫的程序，最後程序還是要經由院會表決通過以後，才會正式成為立法院的程序。