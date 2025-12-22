避免海灘悲劇重演！澳洲新南威爾斯州擬推「槍枝管制」　全國最嚴

▲在邦代海灘舉行的猶太光明節慶祝活動中，人們悼念大規模槍擊案的受害者。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲新南威爾斯州雪梨邦代海灘14日發生槍擊事件，造成16人死亡，包括1名槍手。為避免悲劇重演，州政府於當地時間22日宣布，將推動全國最嚴格的槍支管制法，限制個人持槍數量、禁止展示恐怖主義標誌，並規劃更嚴格的仇恨言論立法，包括禁止使用親巴勒斯坦集會常見的「Globalize the intifada」（讓起義全球化）口號。

根據《法新社》、《衛報》，澳洲新南威爾斯州州長柯民思（Chris Minns）指出，州政府已召開為期兩天的議會會議，規劃推動「全國最嚴厲的槍支改革」，限制一般民眾持有槍枝上限為4支，農民及特定族群可持有最多10支，目前州內槍枝數量超過110萬支。

同時，立法將禁止公開展示恐怖主義標誌及煽動暴力的行為，並強化警察在公共集會期間的執法權限。

柯民思強調，政府有責任促進不同種族、宗教及背景社群的和平共處，並防止暴力與仇恨言論在社區蔓延。他表示，明年將把仇恨言論修法案提交委員會審議，進一步限制如「Globalize the intifada」等口號的使用，該口號原意指巴勒斯坦針對以色列軍隊的起義，但部分以色列人視其為暴力象徵。柯民思希望這些改革能獲得跨黨派支持。

此外，澳洲聯邦政府也宣布一系列槍支及仇恨言論法律改革計畫，包括對警察與情報部門的審查。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上週公布全面槍支回購計畫，旨在「讓槍支遠離街頭」，這是自1996年澳洲亞瑟港大規模槍擊事件後，規模最大的槍枝回購行動。當時槍擊造成35人死亡，促使政府加強槍支管制。

柯民思表示，「我們無法再假裝世界如同事件發生前一樣安全，政府將採取非凡措施管理公共集會及高風險情況。」他指出，夏季社區易成為緊張導火線，因此必須以嚴格警力和法律保障社區安全，這些改革涵蓋槍支管制、公共安全與仇恨言論限制，意在打造更安全、和平的社會環境。