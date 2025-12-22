獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」...極端存錢全買殺人武器

▲19日晚間張文持刀在誠品南西店外行兇畫面。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪／台北報導

12月19日在台北車站捷運地下街、南西商圈以丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊造成無辜民眾3死11傷的孤狼恐攻者張文，當晚犯案後遭警力圍捕，之後墜樓喪命，警方緊急查扣他在北市公園路租屋住及大同區商旅留下的筆電和2台平板，透過緊急數位鑑識希望藉此釐清張文的犯案動機、以及相關行動中是否有共犯接應。

根據警方追查，張文早在去年4月起就以玩生存遊戲透過網拍購買戰術手套、半臉防毒面局，抗彈盾牌及疑似拿來混入汽油做為助燃劑之用的工業酒精，並從今年起陸續從露天賣場以每顆2千元代價、共4萬8千元購買仿美軍M18煙霧彈。警方追查，張文當天17時許在北捷地下街通道連續丟擲17顆煙霧彈，企圖吸引、誤導警消人員聚集，當時阻止他接續要丟擲汽油彈的余家昶被殺害後，他迅速躲回大同區南京西路商旅，至18時30分再步行到誠品南西店揮刀砍殺無辜民眾。

▲張文網路搜尋歷程。（圖／Ai 製表）

當晚張文遭警方圍捕墜樓身亡，警方發現他服役因酒駕被勒令退役後，曾在台中當過社區保全，但從1年半前就失業，期間經濟全靠張母私下瞞著丈夫，平均1到2個月匯款2至3萬元給張文當生活費，扣除房租和餐費，張文生活其實相當拮据，但除了「保持活著」的基本費用外，他把剩餘的錢都存蓄並花在策畫這次孤狼恐攻的器材購買上。

除此之外，警方也擴大清查張文的金流，發現他並無任何電子錢包帳號，也未在國內所有虛幣交易所註冊，加上張文租屋、商旅住處及身上並無任何冷錢包裝置及最關鍵的虛擬錢包金鑰編碼，目前排除張嫌有用虛擬貨幣的可能性，唯一金流就是張母擔心親兒無法適應北漂生活的接濟金，未料卻成為張男發動北車隨機殺人案採買裝備資金。

至於張文有多孤癖？檢警從19日案發後查扣張文的平板和筆電，赫然發現張嫌並無使用手機習慣，張只有一個臉書帳號，無IG、脆帳號，社群帳號也沒有任何朋友，檢警經多日數位鑑識釐清張嫌網路行為，經還原到12月初，張文無論在現實、網路生活都未曾與任何人連絡接觸。

據了解，張文把主要登載犯罪計畫資料都放在租屋處的筆電，但因租屋處遭他縱火毀損嚴重，目前數位鑑識無法解析硬碟任何資料，據傳檢警也將行文衛福部健保署調閱張男此生所有病歷就醫資料，以釐清張嫌是否有反社會人格和攻擊傾向，藉此研判這起孤狼隨機殺人案的犯罪動機。

