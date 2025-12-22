英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

台北車站、捷運中山站19日傍晚發生恐怖隨機殺人案！27歲嫌犯張文犯案前先在多地縱火，讓轄區警方疲於奔命，隨後在台北車站犯案時，遭余家昶制止後持刀殺人，再轉往中山商圈朝人群揮砍，最後在遇警方圍捕時墜樓身亡，全案造成4死11傷。而余家昶的母親忍悲透露，丈夫早期在忠烈祠工作，兒子經常跟著去，因此從小就有助人的精神，如今遇到這種事情，會努力慢慢釋懷。

▲英雄余家昶肉身擋刀，遭張文刺殺，大學時期照片曝光。（圖／民眾提供）

據了解，余家昶家住桃園，從事金融相關行業，每日通勤台北上下班，案發當時他下班準備返家，沒想到卻遇上帶著大批汽油彈、煙霧彈的張文，他見眾人驚惶奔逃，遂挺身而出制止張文，令張文的恐怖計畫失敗，現場汽油彈燒毀，阻止傷亡人數進一步擴大，但不幸的是，他遭張文持刀狠刺，左側肺葉、左心房遭一刀貫穿，雖經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

而余家昶的80歲老母親得知消息後，整日以淚洗面，案發當天余家人聽聞台北車站出事，因擔憂余家昶的安危，便撥打數通電話給他，但都無人接聽，隨後便接獲死訊，令人鼻酸。

▲8旬母親接獲噩耗相當悲痛，表示兒子很孝順。（圖／民眾提供，下同）

余家昶的母親表示，家中有三個兒子，一個在美國、兩個在台灣，余家昶固定每個周末都會回來看她，每天也會傳訊息聯絡，但這星期兒子卻沒回家，讓她心臟碰碰跳，但因案發第一時間新聞報台北車站傷者姓余、57歲，她內心想兒子虛歲是58歲，且兒子手機仍會響，因此懷抱著兒子「可能還活著」的想法。

余母指出，周六兒子反常未回家，也沒打電話，在台北車站還發生事情的狀態下，她一顆心懸在半空中，「我就緊張，不可能吧，我還跟觀世音燒香，家昶是不是有事啊」，週日才接到媳婦通知，余家昶走了，「我痛苦，但以他為榮，蔣萬安也有說，他救了很多人，我很安慰」。

余母透露，余家昶的父親是軍人，上校退伍，余家昶3、4歲的時候，每天都跟著父親一起去忠烈祠上班，直到父親離開忠烈祠，調到804醫院（國軍桃園總醫院）才停止。余母悲吐，余家昶受到父親的影響，勇敢、耿直、樂於助人、很講義氣，如今發生這樣的事情，「做一個母親，失去一個兒子，很痛苦，心都碎了」。