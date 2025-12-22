　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

▲警政署長張榮興(左)、內政部長劉世芳22日列席外委會。（圖／記者徐文彬攝）

▲警政署長張榮興(左)、內政部長劉世芳22日列席外委會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人震撼社會，社群媒體Threads流傳大量影射張文犯案動機與中共第五縱隊有關、是中配之子，連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭抹黑，藍委牛煦庭今（22日）要求警政署究責。對此，警政署長張榮興回應，臆測對此案沒有幫助，警政署可以依法處理。內政部長劉世芳也說，張文跟中配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。

張文隨機殺人案後，立法院內政委員會變更22日議程，改邀請相關部會就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備詢。國民黨立委黃建賓指出，攻擊事件後網路上有很多謠言，例如歹徒媽媽是中配、民進黨前參選人（指林志潔）說應該是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，警方已公開說這是一人犯案，陸委會也澄清中配二代非事實，所以他想請教，針對這種網路上刻意造謠言論，造成社會恐慌，警政署是不是應該主動調查？

張榮興說，對！第一時間到今早6時止，發現有22件這種造謠（指模仿犯），已經查獲4件。張也說，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，所以案發到現在，第一時間只要發現狀況，一定要求從網路上下架，接下來啟動偵查，只要在國內，一定第一時間來偵辦，以遏止謠言，警政署會全力來做。

藍委牛煦庭質詢也提到，張文案發後不管是特殊學者、網路意見、特定媒體大做兇手是中配之子、內部滲透、第五縱隊，請問警方第一時間要核實這樣消息？張榮興回應，警政署沒有做核實，這案件是重大案件，相關調查都會第一時間跟國人公布、做澄清，譬如類似案件開始，開多次記者會或發布新聞稿，隨時會發，就是讓國人了解最新狀況，因為這是國人關注重大社會事件，因為臆測對此案沒有幫助，真實澄清才是有幫助。

對於是否打算追究臆測者的社會責任？張榮興說，網路上這些，如果有牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。但牛煦庭指出，他講的是針對這樣的事情，也許意圖政治操作、造謠、煽動恐慌等。張榮興表示，「我想這些應該都是不必要的」。牛煦庭說，雖然兇手死亡，但造謠者還逍遙法外，他擔心行政權選擇性沈默或拒絕積極作為，所以務必請警政署，對相關訊息要強烈且更大聲音澄清，並針對造謠、捕風捉影，例如第五縱隊、中配之子等，該究責就究責。張榮興回應，「可以，我們依法處理」。

國民黨立委賴士葆則詢問，張文隨機殺人事件是治安還是國安，還是兩個都有？劉世芳說，目前依內政部跟各地方警政系統看起來，屬無差別隨機殺人，是重大暴力襲擊案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題，網路上有很多謠言，他也趁此報告，其實張文跟中配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。國安局副局長陳松吉表示，本案是否涉及第五縱隊，國安局還在調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病
獨／張文恐攻資金來源曝！　極端存錢全買殺人武器
余家昶正面曝光！　母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」
隨機殺人震撼國際！　外國網友：台灣太安全以為街頭表演
警見「忍者背武士刀」急攔查！　竟是在地名人
遭張文殺害騎士「也是英雄」　網曝他生前1動作：別忘了他

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌曝彈劾賴清德計畫：預計明年5/20投票　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸：怕你說被詐騙

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

黃國昌曝彈劾賴清德計畫：預計明年5/20投票　全國各縣市舉辦說明會

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

ET民調／苗栗14項政策平均滿意度破7成！「便利繳費服務」奪冠　三大施政最有感

劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸：怕你說被詐騙

黃國昌曝彈劾賴清德計畫：預計明年5/20投票　全國各縣市舉辦說明會

快訊／台股收盤大漲453.29點　台積電漲35元至1465

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」　和同事衝突進警局

賴士葆籲煙霧彈、信號彈「實名制」購買　張榮興允諾：1個月內研議

發射失敗！日本H3火箭飛行途中「停止燃燒」　衛星無法進入軌道

府城300歲生日禮！「日月参上 蝴蝶結行動」登場　週末街頭變身音樂禮盒

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」...極端存錢全買殺人武器

0050股民首度衝破200萬人　刷台股ETF新紀錄

《英雄聯盟》韓援Pungyeon加盟CFO！五人陣容確定衝擊新賽季

富里打造藝文學習新地標 ！斥資5千萬已決標　估明年底完工亮相

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

柯建銘曝大罷免每周與賴清德開會報告　綠：細節與實情有落差

更多熱門

相關新聞

張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全

張文隨機殺人案震撼國際！外國網友：台灣太安全

27歲張文19日在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇。多家國際媒體報導此事，引發大量外國網友討論。不少人對案發時路人們的第一反應感到震驚，有網友指出，這樣的反應，正反映出台灣長年以來「治安極佳」的社會氛圍。

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

立院內政委員會通過臨時提案　尊重家屬意願下將余家昶入祀忠烈祠

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

關鍵字：

張文陰謀論隨機殺人第五縱隊劉世芳警政署張榮興

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

變天！　「全台有雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面