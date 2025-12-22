劉世芳駁張文是中配之子　警政署諾依法究責陰謀論

▲警政署長張榮興(左)、內政部長劉世芳22日列席外委會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文19日持刀在台北市隨機殺人震撼社會，社群媒體Threads流傳大量影射張文犯案動機與中共第五縱隊有關、是中配之子，連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭抹黑，藍委牛煦庭今（22日）要求警政署究責。對此，警政署長張榮興回應，臆測對此案沒有幫助，警政署可以依法處理。內政部長劉世芳也說，張文跟中配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。

張文隨機殺人案後，立法院內政委員會變更22日議程，改邀請相關部會就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備詢。國民黨立委黃建賓指出，攻擊事件後網路上有很多謠言，例如歹徒媽媽是中配、民進黨前參選人（指林志潔）說應該是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，警方已公開說這是一人犯案，陸委會也澄清中配二代非事實，所以他想請教，針對這種網路上刻意造謠言論，造成社會恐慌，警政署是不是應該主動調查？

張榮興說，對！第一時間到今早6時止，發現有22件這種造謠（指模仿犯），已經查獲4件。張也說，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，所以案發到現在，第一時間只要發現狀況，一定要求從網路上下架，接下來啟動偵查，只要在國內，一定第一時間來偵辦，以遏止謠言，警政署會全力來做。

藍委牛煦庭質詢也提到，張文案發後不管是特殊學者、網路意見、特定媒體大做兇手是中配之子、內部滲透、第五縱隊，請問警方第一時間要核實這樣消息？張榮興回應，警政署沒有做核實，這案件是重大案件，相關調查都會第一時間跟國人公布、做澄清，譬如類似案件開始，開多次記者會或發布新聞稿，隨時會發，就是讓國人了解最新狀況，因為這是國人關注重大社會事件，因為臆測對此案沒有幫助，真實澄清才是有幫助。

對於是否打算追究臆測者的社會責任？張榮興說，網路上這些，如果有牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。但牛煦庭指出，他講的是針對這樣的事情，也許意圖政治操作、造謠、煽動恐慌等。張榮興表示，「我想這些應該都是不必要的」。牛煦庭說，雖然兇手死亡，但造謠者還逍遙法外，他擔心行政權選擇性沈默或拒絕積極作為，所以務必請警政署，對相關訊息要強烈且更大聲音澄清，並針對造謠、捕風捉影，例如第五縱隊、中配之子等，該究責就究責。張榮興回應，「可以，我們依法處理」。

國民黨立委賴士葆則詢問，張文隨機殺人事件是治安還是國安，還是兩個都有？劉世芳說，目前依內政部跟各地方警政系統看起來，屬無差別隨機殺人，是重大暴力襲擊案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題，網路上有很多謠言，他也趁此報告，其實張文跟中配沒關係，這種網路謠言應該適可而止。國安局副局長陳松吉表示，本案是否涉及第五縱隊，國安局還在調查。