快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

▲新湖分局表示，已經掌握涉案車輛、特定對象。（圖／翻攝GoogleMaps）



記者柯振中／綜合報導

新竹縣新豐鄉21日凌晨接連發生2起傷害事件。警方指出，新豐鄉池府路與海岸紅樹林一帶，凌晨0時30分許接獲通報，有民眾遭人持鐵棒、木棒攻擊受傷。警方到場後確認共3名男子受傷，均無生命危險，目前已掌握涉案車輛及特定對象，正全力追緝中，並澄清網路流傳「持槍恐嚇」說法並非事實。

新竹縣新湖警分局表示，新豐分駐所接獲2件傷害案後，立即派員前往處理，並調閱周邊監視畫面追查，已鎖定相關車號與涉案人員，同時加強該區域巡邏，以防止不法行為再度發生。

警方澄清流言

警方指出，網路社群平台流傳有「持槍恐嚇」及「3至4組民眾受傷」等情形，初步調查均非事實，實際狀況為僅1人動手，並未持槍，確切犯案動機及是否涉及糾紛，仍有待進一步釐清。

警方初步調查，受傷的3名男子均為四肢瘀傷，無生命危險。傷者向警方表示，當時僅是在海邊散心、與朋友聊天，並不認識攻擊者，彼此間也沒有任何糾紛。

警方強調已掌握關鍵線索

事件發生後，有民眾在LINE社群發文，指稱新豐海岸及池和宮附近出現2名年約30至40歲男子，疑似持槍恐嚇並持鐵棒、木棒隨機攻擊路人，並附上改裝排氣管、車尾號8278的賓士車資訊，引發地方居民關注與不安。

對此，新湖警分局再次強調，警方已掌握關鍵線索並積極偵辦，並呼籲民眾如遇不法情事務必保持冷靜，第一時間撥打110報案，警民合作共同維護治安。