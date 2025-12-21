　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

▲▼新湖分局,新竹縣警察局。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲新湖分局表示，已經掌握涉案車輛、特定對象。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者柯振中／綜合報導

新竹縣新豐鄉21日凌晨接連發生2起傷害事件。警方指出，新豐鄉池府路與海岸紅樹林一帶，凌晨0時30分許接獲通報，有民眾遭人持鐵棒、木棒攻擊受傷。警方到場後確認共3名男子受傷，均無生命危險，目前已掌握涉案車輛及特定對象，正全力追緝中，並澄清網路流傳「持槍恐嚇」說法並非事實。

新竹縣新湖警分局表示，新豐分駐所接獲2件傷害案後，立即派員前往處理，並調閱周邊監視畫面追查，已鎖定相關車號與涉案人員，同時加強該區域巡邏，以防止不法行為再度發生。

警方澄清流言

警方指出，網路社群平台流傳有「持槍恐嚇」及「3至4組民眾受傷」等情形，初步調查均非事實，實際狀況為僅1人動手，並未持槍，確切犯案動機及是否涉及糾紛，仍有待進一步釐清。

警方初步調查，受傷的3名男子均為四肢瘀傷，無生命危險。傷者向警方表示，當時僅是在海邊散心、與朋友聊天，並不認識攻擊者，彼此間也沒有任何糾紛。

警方強調已掌握關鍵線索

事件發生後，有民眾在LINE社群發文，指稱新豐海岸及池和宮附近出現2名年約30至40歲男子，疑似持槍恐嚇並持鐵棒、木棒隨機攻擊路人，並附上改裝排氣管、車尾號8278的賓士車資訊，引發地方居民關注與不安。

對此，新湖警分局再次強調，警方已掌握關鍵線索並積極偵辦，並呼籲民眾如遇不法情事務必保持冷靜，第一時間撥打110報案，警民合作共同維護治安。

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%
陳詩媛講誓詞淚崩！　王齊麟承諾：此生唯一的老婆
快訊／新竹驚傳隨機攻擊！　警方證實
通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了
王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了
家裡必備「萬能凡士林」！4種情況不能用

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

天冷「腰背痛」患者增　醫揭好發原因：掌握4原則保養減痛

張文案傳陰謀論！唐綺陽：日火合「所有人變緊繃」　預告4族群注意

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀梨山

花蓮台11線重機自撞路旁樹籬！　26歲男送醫搶命仍不治

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%　醫也佩服

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

陳詩媛講誓詞淚崩！細數過往「感性告白」　王齊麟承諾：此生唯一的老婆

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

【台北上班新方式】驚見西裝男划船通勤！？原PO：我還在塞車欸XD

新豐傷害新竹治安警方追緝持槍謠言海岸攻擊

