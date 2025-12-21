　
政治

大罷免是謀定而後動　柯建銘「每周向賴清德報告」：我不可能獨斷

▲▼民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目專訪。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團總召柯建銘雖然遭黨內逼宮未果，暫時保住總召位置，但也逐漸退居幕後，鮮少在公開場合露面。前總統陳水扁今（21日）專訪柯建銘，並好奇詢問，當時發動大罷免前是否跟黨或黨團溝通過？柯建銘說，自己在立法院這麼久，絕對謹守分際，不會自作主張，是謀定而後動，每周三也都會跟總統兼任黨主席賴清德開會報告，賴清德都知道，開會大家也都贊成，他做這件事情不可能獨斷、自作主張。

民進黨團總召柯建銘接受前總統陳水扁廣播節目《有夢上水》專訪，節目於今（21日）上午播出。陳水扁詢問，當時大罷免投票前，認為能成功罷免幾位？柯建銘回應，投票前眾說紛紜，但以他個人心情，大罷免大成功就是要總罷免，因為國民黨立委犯的罪都一樣，都是出賣台灣，沒有說「他不用罷免、他要罷免」，應該全部罷免下來。

柯建銘說，在他的內心世界只有一個想法，一定要罷免成功、勇往直前，因為藍白共同出賣台灣，這是台灣歷史關鍵時刻，要顧台灣、救台灣，大罷免大成功以後風起雲湧，各界響應，還有國外回來投票的，大罷免大成功響徹雲霄，「至少這是一個很成功的運動」，抗中保台全部催化出來。

陳水扁接續請教，當初決定推動前，是否三思而後行，跟黨內幹部、黨主席、黨團成員討論過、經過同意，還是自己「大主大意」（閩南語「自作主張」之意）？柯建銘表示，「阿扁總統，我在這裡（立法院）這麼久了，你知道我絕對謹守分際，我不會自作主張」，且他等待這刻「等了60年」，是謀定而後動。

柯建銘提到，自己每周三都會跟賴清德開會，每個步驟怎麼做，都有跟賴清德報告，賴清德都知道，黨團開會大家也都贊成，他做這件事情不可能獨斷、自作主張。陳水扁也說，「你不可能獨斷獨行」。

陳水扁好奇，大罷免是誰發起的？聯電創辦人曹興誠還是柯建銘？柯建銘說，「大罷免大成功是我發起的」，藍委上任1年後可以罷免，「老曹是英雄所見略同」，也認為要大罷免，這是不謀而合。

陳水扁追問，大罷免的錢從何而來？柯建銘表示，既然陳水扁問了，「我必須坦白說，也要說清楚，曹董事長是我40年的朋友」，大罷免時兩邊經費沒有互相流動，「我做我的，他做他的」，自己沒有錢就想辦法去募，沒有一分錢是從曹興誠那流過來的，大家各幹各的活。

陳水扁也問，誰出的錢多？柯建銘說，「那可能我出的多」，但也不是全都用錢來衡量，這是大家顧台灣的心，「我很佩服老曹」，還好有曹在外打拚，罷團也起來，這是史詩級運動。

12/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

柯建銘陳水扁大罷免賴清德

讀者迴響

