生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

變天！　「全台有雨」時間曝

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，周三、周四水氣增多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫雨，中南部雲量亦增加並有零星雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周二晚上，屏東縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

周三、周四全台有雨

氣象署說，今天東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地也有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭可能有局部較大雨勢發生的機率；周二東北季風稍減弱，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨。

氣象署指出，周三東北季風再增強，周四東北季風影響，水氣增多，桃園以北及宜蘭有短暫雨，北部、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫雨，中南部雲量亦增加並有零星雨。

氣象署預報，周五到周日東北季風影響，西半部水氣稍減少，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

