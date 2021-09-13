23歲背殺妹開賓士撞噴機車母女　掉出「整箱沖天炮」揭肇事原因

記者游宗樺／新北報導

新北市八里區13日上午6時許，一名23歲女子開著賓士轎車，行經中華路一段時，整輛車突然往路邊偏移，追撞一對騎機車的母女後，再撞上變電箱翻車。警方獲報到場，發現遭撞的母女全身擦挫傷，送醫急救無生命危險。由於肇事轎車上掉出一整箱放過的沖天炮紙盒，警方不排除為夜遊施放爆竹後，疲勞駕駛才肇事，確切事發原因有待調查釐清。

▲23歲背殺妹開賓士撞噴騎機車母女，撞爆路邊變電箱後翻車。（圖／記者游宗樺攝）



▲方女肇事後自行下車，彎腰找尋掉落的手機及包包，事後聲稱身體不適坐上救護車。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，23歲的方姓女子開著白色賓士轎車，行經事發路段時車輛往右偏移，撞上曾姓女子（46歲)騎乘的機車，後座的歐姓女兒（21歲)也一同倒地，被賓士車拖行約10公尺後才停下。賓士車最後撞上人行道變電箱翻覆在路中，車頭嚴重變形，方女則於事後自行下車，彎腰找尋掉在車裡的手機跟包包。

警消到場，發現曾姓母女全身多處擦挫傷，送往淡水馬偕醫院救治後無生命危險，而肇事的方女則在一旁抽菸，不時翻找掉落的物品，所開的賓士車後車廂掉出一整箱放完的沖天炮，地面滿佈車體碎片與變電箱箱體，現場一片狼籍。

▲警消到場協助傷者送醫，同時通知台電處理變電箱受損事宜。（圖／記者游宗樺攝）

根據方女初步表示，她晚間跟朋友在別處夜遊施放沖天炮，事後將燒過的沖天炮紙盒裝好，放在賓士車上帶走，警方在現場並未聞到酒味，暫排除酒駕肇事，將派員到醫院製作筆錄，並調閱監視器，釐清確切的事發原因及肇事責任。

▲賓士轎車上掉出多盒施放過的沖天炮紙盒。（圖／記者游宗樺攝）