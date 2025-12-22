看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

▲沈富雄認為國民黨部分地方選情恐失利。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

2026年九合一地方大選逐漸接近，藍綠白陣營提前布局。國民黨力拚在台北市維持議會單獨過半，民眾黨則喊出「6席全壘打」目標；民進黨台北市議員卓冠廷則分析，民進黨除有機會守住原有5個執政縣市外，奪回嘉義市、宜蘭縣與彰化縣的可能性也相當高。對此，前立委沈富雄直言，國民黨在2026年恐丟掉多個縣市執政權。



鄭麗文當選國民黨主席衝擊藍營選情

沈富雄在政論節目中指出，2026地方選舉與2028總統大選性質不同。雖然國民黨主席鄭麗文的兩岸立場爭議不小，但主要衝擊會落在2028年，地方選舉對兩岸議題的影響相對有限。

不過他也提到，高雄市仍可能受到影響，因國民黨高雄市長參選人柯志恩的對手，經常將鄭麗文的立場帶入選戰論述，使高雄選情存在變數；至於六都以外縣市，仍以長期經營與勤跑基層者較具優勢。

國民黨地方恐至少丟4席

沈富雄表示，包括媒體人黃暐瀚與前立委郭正亮等人都認為，國民黨在宜蘭、台東、新竹、彰化、嘉義等縣市缺乏強勢戰將，選情偏弱，他也認同此判斷，並預測國民黨至少會失守4席，甚至不排除5席全失。

他指出，即便選民對執政黨有所不滿，民進黨在2026年的整體選情仍具競爭力。若能在上述縣市多數勝出，且守住高雄市，仍可視為小勝；反觀國民黨，若失去多個執政縣市又未拿下高雄，2026地方選舉恐被視為敗選，但未必直接影響2028年總統大選。