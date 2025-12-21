蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

▲前立委蔡正元。（資料照／記者黃哲民攝）



記者陶本和／台北報導

針對台美關稅談判的結果，前立委蔡正元21日透露，台美將簽訂「對等貿易協議」，且美國對台關稅改為不疊加的15%，但營業額達新台幣500億元的製造業，必須優先投資美國到一定額度。不過，他也提及，美國要求台方將「對等貿易協議」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

蔡正元指出，美國國務院副科長Julie Turner日前秘密來台，並嘲諷地說，「賴卿跪美接旨」，白宮命：台美要簽訂「對等貿易協議」，美國對台關稅改為不疊加的15%；此外，營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台經濟部要禁止其對外投資。

在協議內容方面，蔡正元指稱，包括美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工，「強迫勞動」的相關問題必須隨時釐清；他說，台灣要修法比照美國提高勞動標準，勞動部要主動認定「強迫勞動」的產品和零組件不准輸入台灣，也不准從台灣出口。

蔡正元認為，如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品的訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利。

他強調，台灣如果完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許經濟部長龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

此外，蔡正元還透露，美國要求台方將「對等貿易協議」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

蔡正元還爆料，Julie Turner已經接見過的民進黨官員，包括經貿辦總談判代表楊珍妮、龔明鑫、勞動部長洪申翰、經濟部國貿署副署長劉威廉，以及經濟部、勞動部、農業部、衛福部等官員。