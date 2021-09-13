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製毒手法不斷翻新　台大化學博士南下屏東面授機宜

▲雲林縣警局鑑識科長謝金霖南下屏東縣警局分享24年來工作經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲雲林縣警局鑑識科長謝金霖南下屏東縣警局分享24年來工作經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

毒梟製毒手法一再翻新，逃避查緝，又以南部為製毒熱點，屏東縣警方請台灣大學化學博士、目前任職於雲林縣警局鑑識科長謝金霖南下分享24年來工作經驗，提供員警查緝製毒工廠參考。

▲雲林縣警局鑑識科長謝金霖南下屏東縣警局分享24年來工作經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲雲林縣警局鑑識科長謝金霖南下屏東縣警局分享24年來工作經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

鑑於國內毒品氾濫，強力查緝毒品犯罪並溯源毒品製造源頭已為警方目標，屏東縣警局特邀雲林縣警察局鑑識科科長謝金霖南下享講演。

謝金霖是台灣大學化學博士，曾於刑事警察局化學組工作24年，製毒現場勘察經驗及專業知識深厚，這次講演內容，從分享以往經手的案例，談及各類製毒現場的鑑識勘察及偵查重點，並結合法院有關製毒案件判決，增強鑑識及偵查人員於勘察及偵辦製毒工廠案件的專業知識及經驗。

屏東縣警方表示，根據以往查獲製毒工廠資料，全台製毒工廠位置分布，以南部為製毒犯罪熱點，由於現今毒品種類繁多，犯嫌為規避刑責，甲基安非他命、愷他命及新興毒品等製毒手法日新月異，為有效掌握製毒工廠之趨勢及增強毒品成分分析量能，除積極舉辦講座認識最新製毒手法，也將持續增購各式毒品呈色試劑，並擴增手持式拉曼光譜儀中毒品資料庫數據，以期強化新興毒品工廠查緝效能。

縣警局長劉印宮表示，為落實潘縣長「安居樂業」政策及警局「掃黑、肅槍、緝毒、打詐、肅竊」目標，期盼藉由本次講座，提升刑事及鑑識人員於製毒案件的專業性及嚴謹度，並積極溯源製毒犯罪，方能有效防止毒品流入市面，抑制毒品氾濫情況，打造屏東無毒安居城市。

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