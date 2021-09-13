「車很少見想拍照」2男1女駁二硬拉車門　4字理由驚呆人妻

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻12日在臉書PO文分享，和老公、孩子一起去高雄駁二香蕉碼頭附近玩，卻在停車場遇到2男1女說想拍他們的車子，沒想到3人拍完照片下一秒竟然伸手去拉車門，理由是「想看內裝」，幸好有上鎖才沒被得逞，事後越想越覺得奇怪，這才決定上網公開並提醒大家小心。

▲3名年輕人拍完照竟試圖強開車門。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨2公社》PO文中提到，12日在高雄駁二香蕉碼頭附近的停車場遇到怪怪的年輕3人組（2男1女），當時她和孩子剛散步回來，老公在停車場附近等，正好看見3人組在拍他們的車子，當下沒有多想就讓對方去拍，結果拍完下一秒，3人竟然直接伸手試圖開車門。

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「幸好我們都會鎖門。」原PO說，撞見這一幕老公馬上上前詢問，對方嚇了一跳並回答，「沒有，因為看到你們車子很少見，所以想拍照」，之所以開車門則是想拍裡面的內裝，「試問正常人拍完照會去開人家車門嗎？我個人強烈懷疑動機！」

原PO強調，老公當時沒有多想，所以並未拍下3人組的照片，自己事後越想越覺得奇怪，於是決定上網PO文提醒大家小心，也希望告誡那3人這樣的行為是不對的，「如果車沒鎖，你們打開就觸法了！」

其他網友看完原PO的描述，大多覺得3人組可能是不法集團成員，「傻眼，我也覺得動機不單純」、「他們是要偷吧」、「一直拍照就已經有點讓人無言了，還要看內裝？」、「誰會莫名其妙要看別人內裝就開車門」、「說看內裝是唬爛的吧」。