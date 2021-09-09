女友拒「婚後辭職+與公婆住」　他痛罵自私：我只能入贅嗎？

▲情侶要走入婚姻，必須先建立起雙方的共識。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

情侶要走入婚姻，需2人在各方面達成共識才能走得長久。一名北漂男表示，與分隔兩地的女友已論及婚嫁，他提出要女友婚後一起搬回老家住遭到拒絕，直指女友「太自私」。不過多數網友看完後都支持女方，認為她很理性且分析得很客觀。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文，一開始便寫道「當男人真的好累…」提到與女友已經交往三年多，女友是北部人，自己則是從中南部上來北部工作的北漂族，兩人目前分隔兩地。他表示，女友是一般公司的小主管，月入約4萬，月休約12天上下，福利不錯，自己是從事技術性工作，以日薪計算，一個月大概五萬。

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因雙方已經論及婚嫁，原PO便與女友提出婚後希望她能一起搬回老家與父母同住，或是兩人一起出去買新房，卻都遭到拒絕。女友在回覆的訊息中寫道，若嫁到原PO家中，就需要辭掉做了7、8年的工作，要為原PO犧牲太多，而且女生在找工作上會受到很多限制，懷孕、結婚、生子、育嬰都會影響女生的職涯發展，反觀男性換工作，只要肯做就可以，而若要去外面買房，也會因為負擔太重影響到生活品質，因此建議兩人婚後可以住在娘家，媽媽也會幫她做月子。

女方強調，「你沒有買房子不是你的錯，只是大環境不好，我也不想過被房貸壓死死，或者整天面對公婆的日子」。她也直白地和男友說，「你如果不過來這邊，我其實說真的，我還有更好的選擇，你也去找可以入住你們家還是跟你吃苦的女人。」

原PO則認為女友說的全部都是對她有好處的選項，「完全就是只想在舒適圈，只要我去他們家住而已，為什麼可以那麼自私，搞得我好像只有入贅的這個選項....」

▲原PO抱怨女友拒絕婚後一起回老家住，也不願意共同買房，很自私。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文至今已有超過1000則留言，多數網友都支持女方說法，紛紛表示，「為什麼女方不想回你家住就叫只想在舒適圈，至少她很誠實」、「女生在找工作會受到很多限制，我能理解她做了那麼多年無法放棄」、「我不覺得不好啊，都什麼年代了住女方家就等於入贅？能存錢做為往後著想就好了」、「女生頭腦很清晰，邏輯也很好，講話也很實在」。

也有網友站在男方立場，「分手吧！看到最後三行我感覺這女的也沒特別愛你，你值得更好的」、「我要是你就放手換一個吧，這種結婚以後只會每天吵不停」、「其實女方想跟你結束關係，看不懂嗎？人家只是沒說明白而已，已經點一句，『我還有更好的選擇』，人家根本就沒打算跟你討論她上述的那些問題，醒一醒」。

不過有網友認真分析婚後先住在女方家的好處，「這種老婆還不要…住娘家叫入贅？這什麼古代想法，住娘家才好，可以趁不用繳房租存錢阿，沒什麼好猶豫的啊」、「不用背房貸，還有人顧小孩，月子餐保姆費通通省下來，下班搞不好還有宵夜吃」。