公車司機要求讓座　見學生反應他氣炸：現在教育真的很失敗！

▲博愛座的設置一直有很多爭議。（圖／記者戴榕萱攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

坐在博愛座是否必須要讓座，一直是個有爭議的問題。一名公車司機開車時遇到年長者帶小孩，要求車上學生讓座，所有人卻都無動於衷，讓他不滿表示，「現在的教育真的很失敗！」貼文一出吸引超過2000則留言熱議。

一名公車司機在臉書社團「爆怨公社」發文，一開頭就寫道「現在的教育真的很失敗！」他表示，日前放學時間行經一所學校，上來了一堆同間學校的學生，隨後過了兩站來一位6-70歲左右的老太太，帶著一位3~4歲的孫子，「我叫坐前面博愛座的學生讓座，沒人理會，老太太也開口問了也沒人理會。」

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隨後再過了一站，又有一位差不多年紀的老太太上車，手邊還拖著一台買菜車，這時原PO又說了一次要學生們讓座，但學生們還是各自聊天、滑手機，沒有人要讓座，讓他氣憤表示，「連老太太們也說現在的學生跟家長教育真失敗，老太太們連走路都不穩了，卻還要他們站著抓著扶手欄杆搖搖晃晃，看了真讓人搖頭。」

▲公車司機看不下去坐在博愛座不讓座的學生，氣得發文痛罵。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文一出引起熱議，至今已逾2900則留言，不少網友們認同原PO的觀點，紛紛表示，「人都會老，釋出您的善意，善事功德成熟於一種佈施，會迴向給未來的自己！」、「等那些學生老的時候，他們就能體會老人的生活了」、「讓不讓座並非『強制』，端看個人的同理心使然，但真正讓人不恥的是，並非是沒有讓座的『行為』，而是時下年輕人的『態度』」。

不過也有網友認為，讓座與否不能與教育失敗扯上關係，「說真的，不讓座也沒犯法，只是在同理心上面有瑕疵，但也不用到破口大罵或公審，每個人有自己不讓座的想法」、「請不要用道德來綁架這個問題，難怪現在一堆老人『要求』年輕人讓座，我就問憑什麼？」、「讓座是美德、而非義務，司機先生有出言提醒已足夠暖心，但小朋友不讓座也不代表是垃圾，就只是不想讓而已，不溫暖不代表是個垃圾！人生在世，但求自己無愧於心即可」。

貼文也釣出同為公車司機的網友回應，他認為世界上沒有理所當然的事情，要選擇什麼交通工具作為通勤使用，就需要承擔相應的風險，別用社會道德來強行框架他人，「台灣的孩子，需要的是共鳴、提醒和更多的溝通方式，面對高中生別硬剛，適度的脾氣、適當的語氣和適時的話語，才能更好地達到您要的效果，否則只會換來滿車嘴砲、投訴、對立、不屑和不然你想怎樣？」