疫情趨緩拚運量！高鐵10／13起再增90班次　9／15開放購票

▲台灣高鐵自10月13日起再增開90班次列車，9月15日起即可開放購票。（圖／記者賴文萱攝）



記者許維寧／台北報導

日前受疫情影響雙鐵降載、一票難求。台灣高鐵日前於中秋連假、國慶連假期間宣布加開班次後，今（9/13）再表示，自10月13日起再增開90班次列車，9月15日起即可開放購票，增開班次後預計每週共計可提供899班次投入服務。

台灣高鐵今表示，10月13日起再增開90班次，包括南下59班、北上31班列車，每週運行總班次可增加至899班次，9月15凌晨零時起開放購票。本次增班特別針對平日通勤及假日尖峰時段，每小時雙向最多可發出12班次列車（南下、北上各6班）。

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因應增班，高鐵也說，末班車抵達終點站時間恢復至24：00前，10月13日起各車站營業時間也恢復至晚間24：00前。

高鐵也建議，旅客可透過24小時服務「T Express行動購票」App、及高鐵合作便利商店，一次完成訂位、付款及取票。也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購、取票。

因應國內防疫，若旅客可維持社交距離，高鐵車站非付費區已開放暫時脫下口罩飲食，但飲食完畢後仍要戴上口罩。若車站所在地地方政府有相關規定，則配合地方政府辦理。列車上與車站付費區內仍禁止飲食，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食需遵守保持社交距離，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

此外，高鐵也提醒，列車組員及車上保全於巡視車廂時會特別注意旅客佩戴口罩情形，若未依規定佩戴口罩除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。