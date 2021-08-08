邊坡又滑落？高鐵澄清誤會一場　維持單線通行、部分車次延誤

▲原盧碧颱風挾帶豪雨襲台，高鐵苗栗段發生土石崩落入侵路線事故。（圖／高鐵提供）

記者許維寧／台北報導

受到中南部連日大雨影響，台灣高鐵昨日因邊坡土石滑落，於苗栗至台中路段中斷營運，今（8/8）清晨高鐵發布消息，表示全線已經正常運行。但稍後高鐵再更正聲明，表示目前苗栗至台中路段仍是單線雙向方式運行，該路段持續搶修中，行經時速度需放慢，但旅客均可正常搭車。

高鐵「災害告警系統」（DWS）於7日上午8時07分，在苗栗通霄路測得「入侵告警」訊號，高鐵公司成立緊急應變中心（EOC）研判，當日大雨導致邊坡滑落，土石入侵，為避免後續擴大影響營運安全，自當日中午12時起暫停苗栗至台中間的雙向運轉，並展開搶修。

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高鐵今早4時45分最新運行狀態顯示，苗栗路段入侵偵測告警狀況已經排除，現時全線已恢復正常運行。但高鐵稍後再更正說明，表示受到昨日苗栗路段受大雨致邊坡滑動、土石入侵影響，導致部分列車延誤，造成不便敬請見諒。

高鐵表示，目前苗栗至台中區間仍是單線雙向方式運行，東線仍在搶修中，各個車次列車須減速通過通霄路段，可能導致部分車次延誤，但民眾毋需退票仍可正常搭車。並非該路段又再度發生坍方，僅是將上午未說明精確之處，再說得更清楚。