高鐵9月起增開180班次　全車維持對號座、乘載率限七成

▲因應民眾需求，台灣高鐵宣布9月起增開180班次。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

日前因警戒降級，民眾跨區移動比率增加。台灣高鐵公司於今日（8/16）宣布，因應旅客需求將於9月起增開180班次，南下和北上各90班列車，每週可提供809班次運量服務。但為了配合防疫，各車乘載率仍維持七成以下且僅販售對號座，8月18日凌晨零時起開放預購票。

台灣高鐵公司表示，將自9月1日起再增開180班次，南下90班、北上90班列車，每週提供809班次旅運服務，各車次8月18日凌晨零時起開放預購票。也提醒旅客，配合防疫措施，各車次乘載率維持七成以下，並繼續實施全車對號座，建議民眾提早訂位購票。未來也將持續觀察旅運需求及疫情變化，機動調整後續班表安排。

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台灣高鐵公司表示，9月起實施每週809班次新班表，多數時段每小時可自端點站分別發出南下、北上至少3班次列車。針對通勤及週末尖峰時段，雙向皆提供每小時4班次以上服務。9月增班後各車站營業時間仍維持晚間23:30前收班，請旅客留意末班車發車及抵達各站時間。

另外，配合指揮中心規定，台灣高鐵公司也表示，高鐵列車座位已調整安排方式，但若親子旅客有同座需求，上車後可通知列車長視狀況安排；若旅客上車後發現座位過度擁擠，也可向列車長反應、即時協調。旅客亦須配合防疫規範，進入高鐵車站一律戴口罩，乘車時須配合戴口罩、量體溫，列車組員也會特別留意旅客佩戴口罩情形，未依規定者將勸導，若不配合或持續違規則會通知鐵路警察處理。

台灣高鐵公司建議，旅客可多加利用全天24小時提供服務的「T Express行動購票」App、及高鐵合作之便利商店，一次即可完成訂位、付款及取票。也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購／取票。