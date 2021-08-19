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中秋連假搶不到票！內行曝「2時間點」高鐵會釋出：很好買到

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中秋連假就快到了，許多人都會事先訂車票，並提早返鄉與家人團聚過佳節。不過，連假的車票往往特別難搶，就有網友發文表示，她這週已經訂不到高鐵票了，有沒有什麼方法能買到？貼文曝光後，立刻引發熱議，就有網友大方分享2時間點最容易買到票。

這名女網友在Dcard上，以「高鐵買不到票」為題發文，好奇大家是不是這週也買不到車票，如果買不到的話，有沒有什麼好辦法？她雖然找了很多資料，但都沒輒。

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貼文曝光後，就有網友大方分享妙招，「每天過凌晨12點、每班車發車前30分鐘是線上訂位未付款座位釋放的時間點，也是最有機會買到車票的，去現場窗口也是這樣買到的。」

▲▼台北車站,車站,購票,退票,高鐵,台鐵,返鄉,車票,疫情,大眾交通。（圖／記者周宸亘攝）

▲有些民眾會在現場買票。（圖／記者周宸亘攝）

該名網友進一步解釋，因為很多人都會多訂票，但最終只付一筆最適合的款項，所以那些多出來且沒付錢的票，就會在超過期限時釋出，也就是發車前30分鐘。至於預訂3天內行程的車票，付款期限就是發車前一天，所以凌晨12點也會釋放座位。

也有些網友回應，「我覺得清晨手機也蠻好買到的，不知為何，5至7點之間」、「台鐵、客運、高鐵臨櫃問」。

▲▼車票付款期限。（圖／翻攝自「台灣高鐵」官網）

▲高鐵車票付款期限。（圖／翻攝自「台灣高鐵」官網）

根據「台灣高鐵」官網指出，預訂之行程為訂位日起（含）3日後發車者，必須於訂位日起（含）3日內完成付款；預訂之行程為訂位日起（含）3日內發車者，必須於乘車日前1日內完成付款；預訂當日車票者，最遲必須於列車出發前30分鐘前完成付款。

此外，本站曾報導《搶票要快！高鐵中秋「加開179班車」8／20開賣　全車都是對號座》，高鐵公司宣布，9月17日至22日將規畫為期6天的中秋疏運，並實施全車對號座，疏運期間增開179班次列車，總計6天提供797班次列車的旅運服務，並自8月20日凌晨0時開放預購票。

►相關報導：沒買到高鐵票！他死心前「改1選項」竟冒出一堆空位：根本沒人搶

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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