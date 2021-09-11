藍轟高雄券鼓勵跨區「拿現金最好」　他酸：怎不先勸勸侯友宜？

▲高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院將推出5000元振興券，高雄市政府也宣布額外加碼推出1000元高雄券，期望振興在地商家。高雄市議會國民黨團認為，顯然在疫情可能升溫的情況下，鼓勵跨區移動不利抗疫、也不符民眾普發現金的期待。不過，台灣基進新聞部主任張博洋則質疑，新北台中沒發現金，國民黨都沒意見，侯友宜還在新北規劃「加倍券」，國民黨怎麼不先勸勸他？

高雄市議會國民黨團總召童燕珍指出，嘉義搶先全台普發現金2000元的政策受到好評，之前在議會國民黨團與民進黨團都提出普發現金的政策提案，希望在財源充足的情況下能夠普發現金讓民眾有感。如今高雄市政府提出了1000元的高雄券加碼，寧願耗費額外的設計成本、印刷成本跟系統建置，卻不願意將現金給人民，枉費議會花了如此多的時間來提供建言，市府卻一意孤行。

▲邱于軒表示，高雄券看起來立意良好，但實際上還是拿現金最好。（圖／高雄市政府提供）

高雄市議員邱于軒表示，高雄券看起來立意良好，但實際上還是拿現金最好；因為要人民領取五倍券又要拿高雄券、夜市券，都沒有拿到現金來的實在， 何不採用現金發放讓民眾使用上開心又安心。

邱于軒說，陳其邁的高雄券發行不限戶籍，用意是在吸引外縣市的觀光客來高雄消費，但考量目前疫情狀況尚未明朗，高雄券是否能真正鼓勵民眾前來高雄消費也是值得商榷的一件事。

高雄市議會國民黨團表示，蔡政府連續兩年耗費數十億額外成本發放振興券的方式已經引發民怨，尤其本次五倍券預算共編列近1207億元，光是行政成本就編列了約21億元，高雄市政府卻重蹈中央覆轍，甚至在大家擔心中秋、國慶連假會造成疫情再度爆發的情況下鼓勵誇區移動，無異是對疫情雪上加霜。奉勸陳其邁擬定政策應更周延，不要讓一樁好事最終可能成為防疫的破口，更無法回應民眾真實的需求。

▲藍議員轟高雄券鼓勵跨區移動「拿現金最好」，張博洋認為，台中抽獎、新北發券，但兩人只對高雄特別有意見。（圖／台灣基進黨提供）

台灣基進新聞部主任張博洋則在臉書發文質疑，新北台中沒發現金，國民黨都沒意見，侯友宜在新北規劃「加倍券」，國民黨怎麼不發新聞稿勸勸他？！台中盧秀燕追加3.35億元用「抽獎」做振興，國民黨要不要問她現金去哪了？！

張博洋表示，每個縣市都是在努力讓消費落地，台中抽獎、新北發券，背後的思維都是要讓大家到該地消費，促進在地的經濟熱絡。設計高雄券，設定加碼回饋規則，再印上高雄之光戴資穎的照片引起話題，無非就是希望盡快的在振興券發放時，二度刺激高雄的民生經濟。身為議員，該做的應該是多多關心選區內的商圈需求，而不是死抓著「發現金」猛打。