　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍轟高雄券鼓勵跨區「拿現金最好」　他酸：怎不先勸勸侯友宜？

▲▼高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院將推出5000元振興券，高雄市政府也宣布額外加碼推出1000元高雄券，期望振興在地商家。高雄市議會國民黨團認為，顯然在疫情可能升溫的情況下，鼓勵跨區移動不利抗疫、也不符民眾普發現金的期待。不過，台灣基進新聞部主任張博洋則質疑，新北台中沒發現金，國民黨都沒意見，侯友宜還在新北規劃「加倍券」，國民黨怎麼不先勸勸他？

高雄市議會國民黨團總召童燕珍指出，嘉義搶先全台普發現金2000元的政策受到好評，之前在議會國民黨團與民進黨團都提出普發現金的政策提案，希望在財源充足的情況下能夠普發現金讓民眾有感。如今高雄市政府提出了1000元的高雄券加碼，寧願耗費額外的設計成本、印刷成本跟系統建置，卻不願意將現金給人民，枉費議會花了如此多的時間來提供建言，市府卻一意孤行。

▲▼陳其邁曝光高雄券4大特色。（圖／高雄市政府提供）

▲邱于軒表示，高雄券看起來立意良好，但實際上還是拿現金最好。（圖／高雄市政府提供）

高雄市議員邱于軒表示，高雄券看起來立意良好，但實際上還是拿現金最好；因為要人民領取五倍券又要拿高雄券、夜市券，都沒有拿到現金來的實在， 何不採用現金發放讓民眾使用上開心又安心。

邱于軒說，陳其邁的高雄券發行不限戶籍，用意是在吸引外縣市的觀光客來高雄消費，但考量目前疫情狀況尚未明朗，高雄券是否能真正鼓勵民眾前來高雄消費也是值得商榷的一件事。

高雄市議會國民黨團表示，蔡政府連續兩年耗費數十億額外成本發放振興券的方式已經引發民怨，尤其本次五倍券預算共編列近1207億元，光是行政成本就編列了約21億元，高雄市政府卻重蹈中央覆轍，甚至在大家擔心中秋、國慶連假會造成疫情再度爆發的情況下鼓勵誇區移動，無異是對疫情雪上加霜。奉勸陳其邁擬定政策應更周延，不要讓一樁好事最終可能成為防疫的破口，更無法回應民眾真實的需求。

▲▼藍轟高雄券鼓勵跨區「拿現金最好」，他酸怎不先問新北、台中。（圖／台灣基進黨提供）

▲藍議員轟高雄券鼓勵跨區移動「拿現金最好」，張博洋認為，台中抽獎、新北發券，但兩人只對高雄特別有意見。（圖／台灣基進黨提供）

台灣基進新聞部主任張博洋則在臉書發文質疑，新北台中沒發現金，國民黨都沒意見，侯友宜在新北規劃「加倍券」，國民黨怎麼不發新聞稿勸勸他？！台中盧秀燕追加3.35億元用「抽獎」做振興，國民黨要不要問她現金去哪了？！

張博洋表示，每個縣市都是在努力讓消費落地，台中抽獎、新北發券，背後的思維都是要讓大家到該地消費，促進在地的經濟熱絡。設計高雄券，設定加碼回饋規則，再印上高雄之光戴資穎的照片引起話題，無非就是希望盡快的在振興券發放時，二度刺激高雄的民生經濟。身為議員，該做的應該是多多關心選區內的商圈需求，而不是死抓著「發現金」猛打。

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
快訊／花蓮宣布今晚停班停課！　全台停班課一次看
小鬼黃鴻升回來了！　全為她「15秒催淚片」萬人看到哭
快訊／最新風雨預測出爐！　明天4縣市達「颱風假」標準
快訊／侯友宜：明天停班課可能性非常高！　會提早宣布
飛機撞世貿前急叩地勤！空姐冒死回報　通話內容曝
快訊／北市明天放颱風假？　柯文哲鬆口回應了
埃及3兄弟曾到苗栗高鐵2工地　7接觸者PCR出爐
快訊／回去上課啦！確診生定序Alpha　預防性停課取消
新北增2例打AZ後死亡　家中昏倒送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「施捨給我們什麼就打什麼」　柯文哲再批疫苗政策：懶得再罵了

快訊／侯友宜：明天停班課可能性非常高　會提早宣布

不必搶囤物資！台北市「防颱物資查詢網」　供應數量一次看

藍轟高雄券鼓勵跨區「拿現金最好」　他酸：怎不先勸勸侯友宜？

快訊／璨樹來襲北市恐放颱風假　柯文哲：晚上宣布

快訊／酸蘇貞昌反被回嗆　柯文哲1句話提醒：他最好是小心一點

新北新增2例打AZ死亡　新莊男接種2個多月家中突昏迷不治

駐美代表處擬正名台灣　趙少康揭「美國兩手策略」：中共不會接受

快訊／回去上課啦！確診生定序「Alpha」　北市：預防性停課取消

快訊／台北市今5113人請防疫假　7校5幼稚園共1550人停課

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

主人忘記餵食...點外送給狗狗吃 暖心外送員幫「搧風攪拌」超有愛

「施捨給我們什麼就打什麼」　柯文哲再批疫苗政策：懶得再罵了

快訊／侯友宜：明天停班課可能性非常高　會提早宣布

不必搶囤物資！台北市「防颱物資查詢網」　供應數量一次看

藍轟高雄券鼓勵跨區「拿現金最好」　他酸：怎不先勸勸侯友宜？

快訊／璨樹來襲北市恐放颱風假　柯文哲：晚上宣布

快訊／酸蘇貞昌反被回嗆　柯文哲1句話提醒：他最好是小心一點

新北新增2例打AZ死亡　新莊男接種2個多月家中突昏迷不治

駐美代表處擬正名台灣　趙少康揭「美國兩手策略」：中共不會接受

快訊／回去上課啦！確診生定序「Alpha」　北市：預防性停課取消

快訊／台北市今5113人請防疫假　7校5幼稚園共1550人停課

溪頭神木5年前911倒塌育種挫敗　生命自尋出路：長新苗了！

新北幼兒園接觸者多數陰性　陳時中：看來相對安全

「美工刀之狼」抓到了！剛解電子腳鐐又闖女子香閨　今落網上銬

韓網票選世界傳奇ADTop 20　台灣唯一入榜傻笑之王⋯網怒：還我NL

老闆怕你吃不飽！新店人氣無菜單日料　咬下比目魚鰭邊肉秒化開

珠海橫琴打造「一國兩制」新示範點　澳門特首：上FB及IG不用爬牆

Delta病毒攪局波動增　布局科技成長題材趨吉避凶

不斷更新／花蓮今晚停班停課！全台颱風假一次看

璨樹襲台萬一停電　台電籲「不用打電話通報」：後端都知道

機車族注意！　將iPhone架在龍頭上恐使「這功能」受損

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

政治熱門新聞

首見！今年結婚離婚對數將近一比一

璨樹來襲北市颱風假　柯文哲：晚上宣布

快訊／回去上課啦！確診生定序「Alpha」　北市：預防性停課取消

快訊／明德中學爆「集合400住宿生群聚看電影」　教育局開罰

松山區某國中學生確診　全校PCR採檢678人全陰性

璨樹北上！北市災害應變中心14時二級開設　估這三區是降雨熱區

新北通報2例打AZ死亡　新莊男接種2個多月後突昏迷送醫不治

北市2確診足跡地圖公布　搭乘公車、木柵市場停留1H

快訊／「埃及爸」足跡公布！　去過板橋家樂福超市、婦幼用品店

快訊／紓困加發1萬元　計程車、遊覽車﹑租賃司機今天開始申請

王浩宇出征高雄　林于凱要兌現承諾

LIVE／確診國中生定序為「Alpha」　柯文哲最新指示出爐

批苗博雅曲解法條　民眾黨：傷到的是基層公務員

璨樹陸警發布　侯友宜：晚點宣布新北明是否停班課

更多熱門

相關新聞

朱立倫中常遲到早退真相曝　他提一件事反擊：朱只會早到

朱立倫中常遲到早退真相曝　他提一件事反擊：朱只會早到

網路上近期瘋傳國民黨主席候選人朱立倫在中常會晚到早退的影片，挨批「目中無人」、「不懂禮貌，根本就不具格。對此，曾與朱立倫共事多年的前立委陳學聖表示，朱立倫從政經歷豐富，怎可能在眾目睽睽下嚴重犯錯？有什麼事再急，也要憋住，以免被作文章。

王浩宇出征遭嗆：高雄不是資源回收廠

王浩宇出征遭嗆：高雄不是資源回收廠

孫大千批五倍券：台灣要現金紓困不是鼓勵消費

孫大千批五倍券：台灣要現金紓困不是鼓勵消費

國民黨：政府花8400億買不到疫苗

國民黨：政府花8400億買不到疫苗

國民黨團批「要疫苗沒疫苗」　蔡適應：採購量足不必超買

國民黨團批「要疫苗沒疫苗」　蔡適應：採購量足不必超買

關鍵字：

高雄券五倍券高雄加碼國民黨基進黨

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台停班課一次看！北市於晚間8、9時宣布

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

BNT「3族群」9／20開放預約　9／25開打

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

搶先蘋果發表會！iPhone13上架「2絕美新色」曝

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

最容易單身的3大星座！

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面