張亞中疑把台幣塗成美金　洪秀柱：是「本票樣張」非支票

▲張亞中把台幣塗成美金。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰白熱化，候選人之一的孫文學校總校長張亞中，上週在中常會發表政見時，秀出3張總值500萬美元的支票，宣稱是替前主席洪秀柱到海外募款所募得，對此，洪秀柱12日反駁，張亞中說法與事實有嚴重出入，更提出6點聲明解釋當年借款事件始末。

洪秀柱表示，2016年中國國民黨的帳戶被不當黨產委員會凍結，已影響黨工薪資之發放，自己一邊奔走借款，一邊與不當黨產委員會打行政訴訟。當時張亞中聽聞黨務經費短缺，主動表示願前往馬來西亞向一位僑領借款，但須黨部提供本票以茲證明，因此主委邱大展提供了三張500萬美元本票的「樣張」，證明若能借得款項，即可開出正式本票。

洪秀柱表示，張亞中從馬來西亞返台之後回覆，該名僑領希望等自己連任黨主席之後再將款項借出。但已難解黨務開支的燃眉之急，所幸，當時以自己的名義向民間友人（包括郭台銘母親）簽下總值9000萬的兩張本票，同時也贏了一項行政訴訟，可解凍幾張支票，以暫時支付薪資之短缺。

張亞中在中常會上秀出的「支票」，三張面額分別為150萬、150萬、200萬，但新台幣三字被塗改成美金。

對於支票樣張去向，洪秀柱指出，因此在2017年1月24日即告知邱大展及張亞中，目前已不需再向僑領借款，邱大展請張亞中將三張本票樣張歸還黨部，但張亞中回覆「本票樣張在馬來西亞」，並未歸還。

洪秀柱指出，看到張亞中在中常會上拿出三張本票樣張，感到十分意外，然中常會後第二天，在邱大展的要求下，張亞中已將三張「本票樣張」歸還黨部，「雖未借款成功，對張亞中及海外僑領的熱誠相助心意，仍表感謝！」

▼國民黨前主席洪秀柱專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

