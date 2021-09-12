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快訊／11點過後風雨增強　侯友宜洩周一停班課機率

▲▼因應颱風璨樹，侯友宜召開災害應變會議。（圖／新北市政府提供）

▲因應颱風璨樹，侯友宜召開災害應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

璨樹颱風襲台，北北基今天停班、停課。新北市政府今（12日）上午召開防颱會議，市長侯友宜表示，現在外面雖然風雨平靜，但是11點過後，各地風雨將逐漸增強；他並指出，預估明天凌晨雨勢緩和，可解除陸上警報，明天上午解除海警，星期一沒有停班、停課問題。

侯友宜指出，這是新北市2年多來第一次發布陸上颱風警報，也是首次侵襲新北市的颱風，從今下午、傍晚、深夜到明天凌晨，是風雨影響新北市最嚴峻的時刻，昨天防颱工作已經準備1天，希望各單位利用今天早上的餘裕時間，檢視還有哪些地方尚未準備周全。

他指出，目前颱風沿著台灣東部往上走，新北市包括三峽、烏來、坪林、瑞芳、雙溪、貢寮等區域，最容易受災害侵襲，市區平均風力約7到8級，郊區可達12到13級；雨量方面，郊區上看300至450毫米，平地約150至200毫米，新北市幅員遼闊，每一區狀況不盡然相同，各單位須及早做好準備。

他表示，根據天氣風險公司預判分析，新北市從下午到傍晚風雨最大，颱風中心會在新北市東北方，不排除觸碰新北市陸地，今晚9點、10點新北市慢慢脫離暴風圈，預估明天凌晨雨勢緩和，可解除陸上警報，明天上午解除海警，星期一沒有停班、停課問題。

最後，侯友宜提醒，不要看見外面風雨平靜，中午過後風雨會逐漸增強，如果需要國軍單位支援，包括烏來、坪林、貢寮、瑞芳等可以提出需求，預置兵力，全力以赴守護新北市民平安。

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