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首波「911調查文件」曝光！　FBI解密：劫機犯在美國有同夥接應

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 911恐怖攻擊奪走近3000條人命。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國911事件屆滿20周年，總統拜登（Joe Biden）月初下令司法部及相關機構，解密、審查後公開相關調查文件。聯邦調查局（FBI）11日公布第一份文件指出，當年二名來自沙烏地阿拉伯的劫機犯抵達美國後，獲得在美國的沙特同夥接應，但未提出沙特政府參與密謀的證據。

綜合《美聯社》、《美國有線電視新聞網》報導，FBI選在911滿20周年當天公開這份首度曝光的16頁文件，內容涉及一名沙特領事官員及一名疑似沙特情報人員者在911恐攻前，於洛杉磯向至少二名沙特劫機者提供後援的細節。

文件指出，多方證詞令FBI對沙特人巴尤米（Omar al-Bayoumi）起疑。他據稱在洛杉磯唸書，但FBI懷疑，他實際上是沙特情報人員，深入參與為二名劫機者提供旅行援助、住宿與資金的工作。911劫機者中最先抵達美國的二人為哈茲米（Nawaf al-Hazmi）及阿米達（Khalid al-Mihdhar），2000年2月到達南加州後不久，在一家清真餐廳遇到巴尤米，幫助他們在聖地牙哥租下一間公寓。

《美聯社》也指出，這份經過大幅修改的文件記錄2015年對一名申請美國公民身分者的訪談，此人多年前曾多次與沙特國民接觸，而這些沙特國民為幾名911劫機者提供「大量後援」。

▲▼美國911恐怖攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登要求解密911調查文件，也是為了兌現競選承諾。（圖／達志影像／美聯社）

911恐攻後不久，19名劫機者中有15人來自沙特的消息一出，便有人猜測沙特政府涉案，且當時的蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）出身沙特一個顯赫的家族。

此前已經解密的文件顯示，美國對一些沙特外交官及其他與沙特政府有關者進行調查，這些人都在沙特劫機者抵達美國前就認識他們。然而，美國國家恐怖襲擊事件委員會（911事件調查委員會）的報告顯示，「沒有證據表明沙特政府以機構角色或有高級官員單獨資助」蓋達策畫的攻擊。不過委員會也指出，沙特政府贊助的慈善機構「有可能」這麼做。

沙特政府則持續否認與此事有關，沙特駐華盛頓大使館8日表示，支持對所有紀錄進行解密，以「一勞永逸地結束對沙特王國毫無根據的指控」，任何有關沙特是共犯的指控都是「絕對錯誤的」。

►911事件將滿20年！拜登下令審查調查文件　6個月內公布解密內容

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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