蓋達組織最新宣傳片高喊「發動911改變世界」　賓拉登接班人現身

▲蓋達組織發布60分鐘宣傳影片,聲稱策劃這場「改變世界」的襲擊事件。右圖為蓋達組織領導人薩瓦里多年前的畫面。(左圖/翻攝自推特,右圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

在美國悲痛迎接911恐攻事件20週年之際,蓋達組織11日發布一段60分鐘宣傳影片,不但聲稱策劃這場「改變世界」的襲擊事件,更直言塔利班如今接管阿富汗,是組織取得的一大勝利。令人關注的是,蓋達組織領導人、賓拉登接班人薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)也現身。

綜合太陽報、以色列時報報導,蓋達組織11日發布的這段宣傳片長約60分鐘,其中剪輯部分塔利班媒體報導片段,當中可見不少武裝份子。

▲塔利班士兵的身影(右下),也出現在這段蓋達組織宣傳片之中。(圖/翻攝自推特)

追蹤極端主義的賽德情報集團主任卡茲(Rita Katz)表示,蓋達組織早就開始針對911事件進行運作,這次宣傳片利用紀錄片來呈現,「這段影片宣稱,當年911事件的策劃及其影響,震驚全球、永遠改變世界」,且對於塔利班如今接管阿富汗的局面,「塔利班在阿富汗的勝利,也是蓋達組織的勝利。」

其中,令人關注的是,蓋達組織領導人、賓拉登接班人薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)也在影片中出現,這也是他自從911事件19週年透過影片發表談話後首度現身。

他在影片中談及諸多議題及行動,包括附屬於蓋達組織的敘利亞聖戰組織「宗教保護組織」(Hurras al-Deen)今年元旦針對俄羅斯軍事基地的攻擊事件,以及美軍阿富汗撤離相關議題,但並未提到塔利班接管阿富汗。

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead--particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh