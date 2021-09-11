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媽懷疑疫苗堅持拒打　感染新冠傳給全家！4歲女童「染疫1天」猝逝

▲▼美國德州最年輕的新冠死亡病例是4歲的庫克（Kali Cook）。（圖／翻攝自Go Fund Me官網）

▲4歲的庫克在感染新冠1天後迅速病逝，成為德州最年輕的新冠死亡病例。（圖／翻攝自Go Fund Me官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國德州一名年僅4歲的小女孩庫克（Kali Cook），在她未接種疫苗的父母被確診感染新冠1天後，在睡夢中死亡，成為當地爆發新冠疫情以來最年輕的死亡病例。

綜合《每日郵報》與德州當地媒體報導，庫克的母親哈伍德（Karra Harwood）是一名反對疫苗人士，因此她與未婚夫都未接種疫苗。9月6日，哈伍德被確診感染新冠，導致她被迫與家人分開獨自進行隔離。不過，病毒傳播的速度卻比想像的更快，她的未婚夫與5個月大的兒子迅速被感染並被送入院接受治療。

7日凌晨2點，哈伍德注意到庫克正在發燒，於是她給庫克吃了一些退燒藥後就讓女兒回去睡覺，但沒想到庫克的病情卻持續惡化，並在早上7點猝逝，成為當地爆發新冠疫情以來最年輕的死亡案例。據哈伍德所述，女兒是在睡夢中去世的。

▲▼美國德州最年輕的新冠死亡病例是4歲的庫克（Kali Cook）。（圖／翻攝自Facebook／Karra Harwood）

▲庫克的母親是疫苗反對人士，未接種疫苗的她在感染新冠後，迅速將病毒傳染給家人們。（圖／翻攝自Facebook／Karra Harwood）

哈伍德後悔地表示，她過去曾對疫苗產生懷疑，因此一直非常反對疫苗接種，「但我現在真心希望我從來沒懷疑過」。哈伍德希望透過女兒的死，喚醒仍對疫苗抱持懷疑態度的人群，「如果你的孩子生病了，千萬不要認為『他們會沒事的』，這很重要，如果你的小孩病了，請立刻去就醫」。哈伍德也指出，她和未婚夫正在考慮接種疫苗。

法醫辦公室在10日為庫克進行屍檢後，確認她罹患了新冠肺炎，但確切死因未被公佈。官員指出，「無論如何，從我們的角度看來，一名4歲的孩子如此迅速地病逝很不尋常。」報導稱，沒有證據表明庫克生前曾受到虐待，哈伍德也強調，她的女兒沒有免疫疾病或其他健康問題，只是偶爾比她的兄弟姐妹更容易生病。

隨著Delta變種病毒入侵美國，全國在8月份的每日新增病例高達30萬宗，兒童染疫的情況也持續惡化。美國兒科學會指出，單只8月26日一周，就有20萬名兒童染疫，截至9月，美國每10萬名兒童中就有0.04人因感染新冠而住院。

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