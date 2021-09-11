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12日前快搶！彰化年輕人打不到AZ怨氣爆棚　中央撥平台增1萬劑

記者唐詠絮／彰化報導

近日彰化縣眾多年輕人上1922平台預約接種AZ，不料全部額滿，勾選外縣市也遇到大塞車，衛生局接到民眾電話抱怨聲浪，縣長王惠美今天（11日）表示，因預約踴躍，已向中央爭取「增加配送1萬劑AZ」，同時配合中央作業程序將開預約場次。

▲因應預約平台彰化塞車，中央撥1萬劑應急。（圖／記者唐詠絮攝）

▲因應預約平台彰化塞車，中央撥1萬劑應急。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲因應預約平台彰化塞車，中央撥1萬劑應急。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化連續22天+0。（圖／記者唐詠絮攝）

今天彰化縣連續第22天+0，累積確診人數271人，居家隔離人數降到5人，衛生局長葉彥伯表示，這271名確診人數已經全部康復，另外居家隔離5人中，有4人是之前新北市幼兒園Delta群聚接觸的家人，目前在集中檢疫，身體狀況穩定良好，也對他們持續監控中，至自主管理結束前，會再做一次家用抗原快篩劑篩檢。

▲因應預約平台彰化塞車，中央撥1萬劑應急。（圖／記者唐詠絮攝）

▲居家隔離剩5人。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美指出，彰化縣65歲以上長者，應接種第二劑者有51,869人，截至9月25日已間隔10週以上者，已列冊免預約，村里長今日開始發放通知書，從下周三9月15日至9月25日接種，同時在COVID-19疫苗接種平台開放民眾查詢。

▲因應預約平台彰化塞車，中央撥1萬劑應急。（圖／記者唐詠絮攝）

另外外傳彰化學生族群預約很困難，有受到排擠的狀況，對此葉彥伯強調，預約平台都是中央機制控管，這個問題已經向中央反映，也感謝中央發放1萬劑疫苗，在今天擺放在平台上供民眾預約，同時再次呼籲65歲以上的長輩，已列冊免預約。

▲因應預約平台彰化塞車，中央撥1萬劑應急。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化65歲以上長者造冊免預約。（圖／記者唐詠絮攝）

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