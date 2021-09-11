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竹竹苗合併「第七都」？楊文科宣布達6共識　譴責執政黨因人設事

▲第7都討論林智堅沒來　徐耀昌火超大：年紀輕輕就機關算盡。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲竹竹苗多位首長、議長、立委今日齊聚一堂，共同討論第7都共識。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

針對竹竹苗合併升格為第七都(直轄市)議題，新竹縣長楊文科今天(11日)邀請竹竹苗3縣市首長、議長和立委開會研商，提出倡議的新竹市長林智堅則未出席。會中苗栗縣長徐耀昌、3位議長和立委們皆表達想法，會後達成6點共識，包括共同譴責執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義；研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員。

新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱顯智、賴香伶等人出席會議。

▲「不可為1黨1人找出路」　他拋公投決議第7都：別讓山城變孤城。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲會中苗栗縣長徐耀昌、3位議長和立委們皆表達想法，並達成6點共識，包括共同譴責執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義。

新竹縣長楊文科致詞指出，林智堅市長派他的愛將送花鼓勵，但送花不如親自親與會議比較好，他最應該來說明升格的理念和具體作法才對。他認為，升格為第七都直轄市，是竹竹苗所有鄉親共同的願望，絕不是一個人說了算，是要傾聽大家的心聲，以民意為依歸，升格可以帶來好處，但也會產生一些缺失，如何在適當的時機升格，是值得大家來共同面對的。

苗栗縣長徐耀昌表示，回顧過去日據時代，竹竹苗是共同生活圈，有新竹廳、新竹郡和新竹州，是生命共同體，後來各自分家。財政劃分是重要問題，竹竹苗合併升格是大原則，才能脫胎換骨。徐耀昌話鋒一轉，他說，林智堅打電話給他，竟然說要大新竹先行，還說北苗歸新竹、南苗歸台中，竟然講出這種話，完全沒道理，根本為自己量身訂做，佩服林智堅年紀輕輕，機關算盡。

新竹市議長許修睿也同意竹竹苗合併升格第七都，要聽取民意，苗栗在交通和許多議題上和新竹密不可分。新竹縣議長張鎮榮也說，新竹縣市的合併不能只是形式上，更不能淪為政治手段，批評有心人在對抗疫情重要時刻，此時不顧人民生計倉促丟出議題，讓人無法苟同。

▲「不可為1黨1人找出路」　他拋公投決議第7都：別讓山城變孤城。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市議長許修睿(右)拋出以公投方式，讓人民作主決定。

苗栗縣議長鍾東錦也批評，竹竹苗是共同生活圈，若只有新竹縣市合併，苗栗就被夾殺，他贊成竹竹苗合併升格，且不能急就章，強調反對為個人量身訂做的政治手段，甚至還企圖將苗栗切一半，根本開玩笑！

立委邱顯智贊成合併，且必須納入苗栗。他砲轟，不解為何新竹市長林智堅任期七年了才想到這個「迫切」的需要？國家民主社會最重要的是定期改選，只能連任一次，他形容，就像酒店要關門就必須要走，有人不想走，就和隔壁24小時營業的酒店合併，就可以不走。強烈反對倉促決定，明年就要選舉，修法程序肯定很倉促，絕對反對因人設事，應該綿密溝通，跨黨派完善溝通，討論現實可行方案。2026年以前做好準備，之後才上路。

立委賴香伶則表示，之前她認為林市長的考量是基於建設資源治理上困境，合併會比較好，但得知他對苗栗的態度後，心裡涼半截，做為苗栗的女兒，她不能認同。若是因為新竹縣市因政黨不同，施政困難重重，為解決問題來構思合併，那其實早就該解決，這次林市長的起心動念，有沒有因人設事？她建議這個議題經縝密溝通，讓實務上是好的，也要併同健全的財政修法。

立委林為洲表示，支持竹竹苗合併升格，2026年開始實施。竹竹苗合併升格，不用修法，合併之後升格，需時間來做，合併升格後有財政好處、道路、河川、橋梁等跨區治理的優勢、大型投資建設可以避免重複浪費等等。若只有新竹縣市合併，面積腹地人口都太迷你，應該竹竹苗共同生活圈一起合併升格，都是護國神山產業鏈一環，提升為民服務和未來產業榮景。

立委林思銘也批評，竹縣市治理上有何難處？若有共同生活圈議題要談，透過雙方平台來溝通解決，林市長的縣市合併是量身訂做，後來才說升格，人口不夠，那就修法，這個心態是非常可議，並非站在區域治理、竹竹苗科技走廊、客家生活區域角度思考，他就是量身訂做。鄭文燦說桃園沒有他版圖，他就覬覦新竹的版圖，沒有意義。林思銘說，國土規劃須全面盤點，不是為一個人修法，那就不是法治國家了。竹竹苗應一起合併升格。

立委鄭正鈐說，2017年時新竹市府就說沒有從長計議縣市合併或升格的議題，現在突然提出，政治考量多過實際考量。竹竹苗合併升格，北部下來連續五個直轄市，也許往後全台併成很多個州，如果沒有把苗栗併近來，那台中以北剩下苗栗一個縣，那很荒謬，僅竹縣市合併太荒唐。升格就是竹竹苗，前提是得到三縣市的民眾共識，沒有的話，反對直接修法，很可惜林市長和柯總召沒有來到現場，直接溝通。

立委陳超明說，六都合併是錯誤，行政效率根本不好，六都合併後，城鄉差距更大。未來若竹竹苗合併升格，市政中心一定要選好，偏遠地區照顧好，不要重蹈六都覆轍，人員一直增加，效率沒有變好。不要太勉強，大家都同意，才能合併和升格。立委徐志榮直言批評，是否量身訂做、因人設事，司馬昭之心人人皆知。竹竹苗本是一家人，直轄市資源比較多，支持改善統籌分配稅款的問題，這個議題萬萬不可趕在明年。他也堅持，未來竹竹苗若合併升格，名稱至少要保留一個苗字。

新竹縣長楊文科和苗栗縣長徐耀昌統整與會人士意見，做出以下6點結論：

1、 對於執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義，大家共同譴責。

2、 竹竹苗為共同生活圈，是大家的共識，大家都支持竹竹苗三縣市合併升格為直轄市，竹竹苗產官學研人士已提出「大竹苗科技生態區域發展願景」，應請執政黨參酌，這是大家的心聲。

3、 如果新竹縣市合併升格為直轄市大家都不同意，請新竹市林智堅市長，提出升格為第七都直轄市的具體做法和理念，並請先跟新竹市民溝通取得共識後，三縣市再討論。

4、強烈建議財政收支劃分法修法，照顧全國民眾，提升生活福祉。

5、 研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。

6、 歡迎各界熱心人士，多多提供寶貴意見，提供我們參考。

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