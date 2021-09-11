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拜登與習近平通話內容曝光　白宮證實：曾討論「新冠溯源調查」

▲▼拜登,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與習近平在9日的通話中，討論了新冠起源相關議題。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統拜登9日與中國國家主席習近平當天進行了7個月以來的首次通話，白宮隨後證實，兩人曾就新冠疫情起源的調查進行討論。

據路透社報導，白宮9日發布新聞稿證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平在相隔7個月後，進行了長達90分鐘的通話，兩人曾就兩國利益交疊的領域以及兩國利益、價值觀和觀點存在分歧的領域進行廣泛和策略性討論，並確認兩國有責任避免雙方的競爭演變成衝突。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）10日表示，「他們的確討論了一系列包含新冠議題的跨國性問題，而探討疫情起源當然是美國政府的首要關注點，但我不打算深入地去討論其中的細節。」莎琪也強調，兩國此次通話的目的是要保持溝通管道暢通，因此雙方都秉持著相互尊重且坦率的態度對談，而非說教或擺出高高在上的樣子。

▲▼莎琪。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎琪表示，雙方在9日的通話中都秉持著相互尊重且坦率的態度對談。（圖／達志影像／美聯社）

她表示，氣候和人權也是本次對談的內容之一，雖然雙方也討論了經濟問題，但這並非「主要內容」，「這通電話的目的並不是要獲得一個最終結果」。

拜登8月曾誓言要向北京政府施壓，要求中國交代新冠的起源，以示對這場在全球範圍導致480萬人死亡的大流行負責。一名美國官員在接受路透社的採訪時表示，即使中國拒絕在疫情溯源或其他議題上合作，拜登也不打算提高美國報復的可能或「成本」。

中國官媒新華社則指出，習近平告訴拜登，兩國應互相尊重彼此最關切的核心議題、妥善處理雙方的分歧，並在防疫、經濟復甦及氣候變遷等重大議題上持續接觸、保持對話、相互合作。

►拜登與習近平7個月來首次通話　白宮：討論雙方分歧與印太穩定

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