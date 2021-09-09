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社會 社會焦點 保障人權

追逐畫面曝！男不甘心被分手「埋伏搶手機」　女拿折疊刀劃傷他

記者邱中岳／台北報導

北市大同區8日晚上1名男子左手腕遭摺疊刀劃傷，警方到場後發現係因男女感情糾紛，雙方當街爆發口角，女子不滿遭男友揍了一拳又搶走手機，憤而拿出預藏的折疊刀劃傷男友，警方到場後將男子送醫救治，另將女子帶回警所偵訊。

警方調查，32歲的陳姓男子與29歲的蔡姓女子交往，8日2人在重慶北路3段一家麵包店前發生口角，陳男搶走蔡女手機還出手打蔡女，蔡女想要回手機，隨即拿出折疊刀劃傷陳男的左手腕，造成陳左手有2公分的刀傷。

▲▼女子手機被前男友搶走，女子一路狂追。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子手機被前男友搶走，女子一路狂追。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據監視器影像，當時雙方一路追逐至巷弄內，陳男一把奪過蔡女的手機、刀子，在離開時疑似邊查看蔡女的手機內容，蔡女則在後頭緊追，最後3名警力到場，發現陳男手上持有刀械，先喝斥陳將刀子放下，並隨即將人壓制在地。

員警發現陳男手上有刀傷，立刻請救護車將他送往醫院包紮，另涉嫌持刀傷人的蔡女也被警方帶回警所，訊後蔡女依傷害罪、另外陳姓男子則是依強制罪嫌，2人均移送士林地檢署偵辦。

▲▼女子手機被前男友搶走，女子一路狂追。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡女不滿前男友搶手機，持摺疊刀反擊，最後刀跟手機都被前男友拿走。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，蔡女向警方表示，與陳男已經分手，但當天在重慶北路遇到陳，陳竟然不讓自己打電話還搶走手機，所以才會拿刀子要陳交回手機；陳則表示2人仍在交往，但不想讓蔡連繫其他男生才會堵人搶手機。

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