條子鴿粉專自介「曾當過刑警」　北市警：15年來沒有姓酈的

▲條子鴿粉專簡介寫下曾擔任刑事警察，但北市15年來卻沒有姓酈的刑警。（圖／翻攝條子鴿粉絲專頁）

記者邱中岳／台北報導

「條子鴿」酈姓退休警員因在網路影射攔查謝維洲被副分局長處分申誡，在網路上引起話題，除了戰機飛行員身分被打臉之外，又被人發現粉絲專頁上的簡介寫上「刑事警察」，但據悉，酈在北市服務15年間，偵查佐沒有一個姓酈。

據了解，條子鴿在臉書粉絲專頁個人簡介，寫下「我是條子鴿，從戰機飛行員變成基層小警員，一路上當過鎮暴警察、派出所管區、霹靂小組、國道警察到刑事警察，歷經社會大大小小的刑案」，但華麗的背景卻一路被人質疑。

首先，條子鴿自稱從戰鬥機飛行員變成基層小警員，卻遭國防部空軍出面打臉，從來沒有酈姓飛行員；據了解，從2006年至2020年，共計15年間，北市也沒有1位刑警（偵查佐）姓酈，再度打臉條子鴿。

據悉，北市警局目前編制有偵查佐的單位，除了北市14個分局偵查隊外，還有北市刑大、少年隊、婦幼隊等單位，但是在15年來卻沒有酈姓的偵查佐，讓不少人感嘆「愛吹牛就讓他去吹吧，反正不影響工作就好」。

據了解，行政警察（制服警力）任職滿3年，其中有考績得到甲等，就可以報考刑事警察，酈姓退休警員在任職期間正值刑警荒，卻沒有報考刑警，又對外自稱當過刑警，只能研判「可能支援過刑事案件」。

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