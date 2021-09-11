黃郁芬嗆柯文哲「放假消息」　曝疫苗覆蓋率實際排名「差很大」

▲黃郁芬批柯文哲放假消息。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲昨（10日）受訪時批評疫苗政策，台灣疫苗第二劑覆蓋率140多名「我無法理解」。無黨籍台北市議員黃郁芬11日提出數據反擊，指台灣第二劑疫苗覆蓋率全世界排名是第69名，批評柯文哲是放假消息、唱衰台灣。

黃郁芬表示，台灣疫苗覆蓋率排140名根本不是事實，請柯市長不要帶頭放假消息、唱衰台灣。柯文哲的一番話，使民眾誤以為台灣疫苗覆蓋率極低、營造政府疫苗購買與施打政策不利的形象，新聞媒體都用抖大的「柯文哲噹：台灣覆蓋率排140名是怎回事」來做為標題。

黃郁芬批評，但她查了相關數據，根據英國牛津大學研究人員經營的「用數據看世界」（Our World In Data）網站統整各國疫苗施打情形，台灣第一劑疫苗覆蓋率為45.87%、全世界排名第40名，而第二劑疫苗覆蓋率為4.28%、全世界排名第69名。真實的數據跟柯文哲口口聲聲宣稱的「台灣疫苗覆蓋率140多名」，根本是天差地遠。

黃郁芬質疑，差距大到兩三倍，還能算是一時口誤嗎？疫苗統計數據說錯、引發民眾大量議論與恐慌，可不是一句「抱歉我記錯了」就可以解決的事情。這麼多人每天打開防疫記者會想聽台北市疫情資訊，結果台北市的記者會卻連最根本的「資訊正確」都做不到，要民眾怎麼相信記者會上講的話？

黃郁芬強調，在所有人都還在努力防堵下一波Delta疫情的時候，最不需要的就是在記者會上憑印象亂說、放假消息、帶頭唱衰台灣的行為，希望柯文哲不要一邊抨擊監督市政的議員講假消息，一邊在記者會明目張膽發表未經查證的假消息，有這樣的市長實非全民之福。