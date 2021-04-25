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北市委外道路維護多次漏巡　王欣儀質疑上億經費淪錢坑

▲▼柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案-王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府每年花費1.23億委外進行道路修補，但議員王欣儀接獲投訴，文山區指南路一段33號前，出現10公分深的坑洞，20多天不見市府單位處理、改善，嚴重影響用路安全。王指出，市府每年編列上億元的道路巡查維護修繕預算，但廠商拿錢卻不盡責，市府也沒善盡督導管理的責任，質疑有隱藏弊端。

王欣儀質詢時質疑，北市道路巡查作業機制不確實，面對議員的質疑，新工處竟答覆是陳情人搞錯，還稱都按規定巡查修補，不可能會隔那麼久沒處理。

王欣儀表示，後續要求新工處徹底清查，才發現該案址在今年2月12日~4月13日之間，巡查廠商本應按規定每4天巡查1次，但卻漏巡查7次；另於2月19日、3月2日、4月13日進場臨補修繕作業也未依SOP處理，因此4月20日才亡羊補牢，扣罰廠商共計2萬7千元並針對監造單位督導不實，扣罰5千元。

王欣儀還發現，指南路1段33號的坑，用GOOGLE MAP拍攝日期查詢，發現自2020年11月就已存在；在另一地點也是如此，同一路口就有二個坑洞，分別在2020年7月、11月的GOOGLE MAP上就已出現，而在昨天剛拍攝的照片，以及今天拍攝的影片，坑洞已經又更深更爛！請問這已超過多少個4天？台北市已多久沒下過大雨？這樣的坑洞形成要多久時間？

對此，北市工務局政風室表示，會進行了解關於個案是否有填補不時，施作過程、修復頻率等，會進行了解。新工處長黃立遠則表示，有針對個案提出來檢討，會另外召開會議，針對有關新工處如何加強監督防止類似情況再發生，另外，也會請政風主任協助調查有無改善空間。

▲▼指南路一段33號前坑洞及臨補後。（圖／議員王欣儀研究室提供）

▲指南路一段33號前坑洞及臨補。（圖／議員王欣儀研究室提供）

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